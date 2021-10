Après 4 ans, Jeter pense toujours que Marlins peut être un gagnant

Derek Jeter a mis la touche finale à son discours au Temple de la renommée alors que l’avion qui l’a transporté à la cérémonie de consécration à Cooperstown, New York, atterrissait.

Cela devait être fait beaucoup plus tôt. Parfois, les choses prennent plus de temps que prévu.

C’est une leçon que Jeter apprend encore en tant que PDG des Marlins de Miami, son travail depuis quatre ans. Les Marlins ne gagnent toujours pas à peu près au rythme que Jeter souhaite, et il a déclaré samedi qu’il serait personnellement occupé pendant cette intersaison à essayer d’aider l’équipe à s’améliorer grâce à une agence libre ou à des échanges.

“Je m’attends à ce que cette intersaison soit active pour nous, qu’il s’agisse de parler avec des agents libres ou d’explorer d’autres mouvements”, a déclaré Jeter. “Mais pour la première fois, vraiment depuis que nous sommes ici en tant que groupe de propriétaires, je m’attends à être assez actif – ou devrais-je dire, à avoir des conversations actives. Il y a deux côtés à cela.”

Mais même Jeter n’est pas sûr de ce que cela signifie. Les sources de revenus des Marlins se sont améliorées au cours de la dernière année avec un nouvel accord de télévision locale et un nouvel accord sur les droits de dénomination pour le stade de l’équipe, mais Jeter n’a pas révélé si Miami – qui s’est classée près du bas des listes de paie de la MLB pendant des années — prévoit de dépenser plus en 2022.

“Nous verrons”, a déclaré Jeter. “Conversations.”

La reconstruction sous Jeter ne s’est pas déroulée rapidement ni facilement.

Miami a participé aux séries éliminatoires la saison dernière – alors que les équipes ne jouaient que 60 matchs à cause de la pandémie – pour mettre officiellement fin à ce qui était une sécheresse de 17 ans en séries éliminatoires. Don Mattingly des Marlins était le choix écrasant en tant que meilleur manager de la Ligue nationale en réponse à cette course aux séries éliminatoires et Miami est entré cette saison avec beaucoup d’optimisme.

Il se terminera cette saison quelque part autour de 30 matchs sous .500, et au cours des quatre saisons de Jeter – même avec la place en séries éliminatoires de l’année dernière – les Marlins ont le pire record de la NL. Entré samedi, le record de Miami depuis le début de la saison 2018 était le troisième plus bas de tout le baseball, un demi-match derrière Kansas City et devant seulement Detroit et Baltimore.

“Personne n’est heureux. Personne ne devrait être heureux”, a déclaré Jeter. “Surtout les joueurs, qui ont réussi à accomplir ce qu’ils ont pu accomplir l’année dernière, ont un avant-goût des séries éliminatoires. Je pense que les attentes étaient un peu plus élevées cette année. Chaque fois que vous traversez une saison comme celle-ci, vous devez vous asseoir , vous devez évaluer, réévaluer et voir comment nous allons nous améliorer pendant l’intersaison pour l’année prochaine.”

Jeter est en contact quotidien avec des personnes clés de l’organisation, comme le directeur général des Marlins, Kim Ng. Il n’est pas dans l’équipe au jour le jour, mais la demi-heure qu’il a passée à regarder l’entraînement au bâton samedi a montré que c’est toujours un gros problème, même pour les joueurs de baseball, d’être autour du Temple de la renommée.

Il a pris sa place au fond de la cage derrière la plaque, tenant une demi-douzaine ou plus de brèves conversations avec les joueurs des Marlins, le personnel et même certains membres de l’organisation des Phillies de Philadelphie qui se sont rendus pour dire bonjour.

“De toute évidence, ces gars savent qui est Derek”, a déclaré Mattingly. “Presque tout le monde à qui vous parlez a du respect pour ce qu’il a accompli et ce qu’il représente et comment il s’y est pris.”

Jeter est entré au Temple de la renommée plus tôt cette année, après avoir été initialement prévu pour être consacré en 2020 lors d’une cérémonie qui a finalement été retardée par la pandémie. Il était à une voix de moins d’être une sélection Hall unanime; son coéquipier de longue date des Yankees de New York, Mariano Rivera, reste le seul joueur à figurer sur 100% des bulletins de vote.

Jeter a passé toute sa carrière de 20 ans en MLB avec les Yankees, l’arrêt-court faisant partie de cinq titres de la Série mondiale. Il a été 14 fois All-Star, la recrue AL de l’année 1996, et ses 3 465 coups sûrs se classent toujours au sixième rang des listes de tous les temps du baseball derrière seulement Pete Rose, Ty Cobb, Hank Aaron, Stan Musial et Tris Speaker.

Et à la fin des journées de jeu, l’envie de diriger une équipe était claire. Jeter faisait partie du groupe qui a obtenu en août 2017 le droit d’acheter les Marlins, un accord de 1,2 milliard de dollars qui est devenu officiel environ deux mois plus tard. Jeter détenait une participation de 4% dans l’achat, entrant à bord en tant que PDG et supervisant les opérations de baseball.

Il y a de bons signes : le personnel de tangage est une force évidente, le système agricole est solide et Jeter pense que le jeune noyau de Miami est en train de devenir un gagnant. Ce n’est tout simplement pas suffisant – pour le moment.

“Je ne suis pas venu avec des attentes”, a déclaré Jeter. “Nous savions ce que nous voulions faire. Nous savions qu’il y avait des étapes à franchir pour s’améliorer. Ces étapes prennent du temps. Malheureusement, elles prennent du temps.”

Tout comme le discours. Cela s’est avéré être un gagnant, et Jeter pense toujours que les Marlins le seront aussi.