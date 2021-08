Après 6 ans et plus, l’explorateur de blocs Smartbit.com.au et l’API s’arrêtent ce soir. Merci. 💗 #bitcoin

in

Salut tout le monde,

Selon la publication du mois dernier [https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/o3w4q3/smartbitcomau_block_explorer_is_closing_down/](https://www.reddit.com/r/Bitcoin/comments/o3w4q3/smartbitcomau_block_explorer_is_closing_down/) Smartbit est en train de fermer. Nous allons désactiver l’API et le serveur de l’explorateur de blocs ce soir et mettre à jour la page de destination avec une notification hors ligne et des coordonnées.

Malheureusement, nous n’avons pas trouvé de dépositaire ou d’acheteur approprié pour continuer [smartbit.com.au](https://smartbit.com.au). Nous avons autofinancé smartbit et avons adoré faire partie de la communauté et les premiers jours de reddit bitcoin.

Potentiellement, notre dernier message n’a pas obtenu suffisamment de votes positifs pour être exposé. Si quelqu’un/entreprise est intéressé et s’engage à le reprendre, veuillez envoyer un e-mail [jarred@smartbit.com.au](mailto:jarred@smartbit.com.au) ou vote positif si vous souhaitez que Smartbit continue et que les autres voient le message.

Quelques jalons dont nous sommes fiers :

* Plus de 5 millions de pages vues

* Plus d’un million de requêtes API quotidiennes

* faible taux de rebond de 7% (ce qui signifie que les personnes ont apprécié l’utilisation du site), avec une durée moyenne de tous les utilisateurs supérieure à 4 minutes.

* De nombreuses centaines d’informations gratuites sur la prise en charge des e-mails pour les nouveaux utilisateurs de Bitcoin à la recherche de leur bitcoin Patience, la confirmation du blocage viendra.

* Surtout fier de fournir un service pour aider à développer Bitcoin tôt quand il n’y avait pas autant d’acteurs positifs ou de fournisseurs de données précis (en regardant les autres explorateurs de blocs ).

N’hésitez pas à partager également notre dernier tweet à ce sujet. [https://twitter.com/smartbithq/status/1406439048709742592](https://twitter.com/smartbithq/status/1406439048709742592) le message n’a pas reçu beaucoup d’impressions, donc un retweet/partage serait apprécié.

Le lien d’information « plus » qui a été partagé la dernière fois est ici : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJXItR6jZEZWLkmzeXZMmfitdE7AiEuA3N1dbssZPxeIsIPA/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJXItR6jZEZWLkmzeXZMmfitdE7AiEuA3N1dbssZPxeIsIPA/viewform?usp=sf_link)

Merci encore. Nous continuerons à suivre de près et à trouver d’autres moyens de soutenir le brillant avenir de Bitcoin.

Edit: Ajout du coût qui a été demandé dans les commentaires. [https://i.imgur.com/BIE6arw.png](https://i.imgur.com/BIE6arw.png)

