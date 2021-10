Après 6 ans, nous sommes prêts pour un nouveau départ, déclare Partha Pratim Sengupta, directeur général et PDG d’Indian Overseas Bank | ENTRETIEN

Indian Overseas Bank (IOB), qui est récemment sortie de l’action corrective rapide (PCA) de la RBI, a déclaré qu’elle définirait des stratégies pour accélérer la croissance. Partha Pratim Sengupta, directeur général et PDG, a déclaré que depuis que certaines restrictions antérieures ont été supprimées, la banque envisagera d’agrandir ses succursales ou de restructurer certaines d’entre elles. Extraits de son interaction virtuelle avec les médias :

Quels sont les projets de la banque après sa sortie du PCA ?

Après avoir été au sein de PCA pendant près de six ans, nous recherchons maintenant un nouveau départ pour croître davantage au cours des prochains trimestres et la banque serait certainement beaucoup plus forte à l’avenir. Étant donné que les restrictions sur l’ouverture d’agences, le recrutement de ressources humaines et les activités de RSE ont été supprimées, nous allons envisager de prendre des mesures sur ces fronts. Il n’y a pas eu de recrutement au cours des six dernières années et l’effectif de la banque est passé de 28 000 à 22 000 environ. Dans quelques mois, nous réorganiserons nos politiques d’expansion et de recrutement de succursales.

Quels ont été les facteurs qui ont contribué à la bonne performance du deuxième trimestre ?

Cela a été une croissance globale, je ne dirai pas qu’un segment particulier a donné de la croissance. Il a été équitablement réparti entre les segments du commerce de détail, de l’agroalimentaire, des MPME et des entreprises. Si vous regardez les performances des derniers trimestres, nous sommes en constante croissance. En raison de l’impact de Covid-19, la croissance économique du pays s’est atténuée et il n’y avait donc aucune possibilité de croissance du crédit du côté des banques. Mais après la campagne de vaccination, nous voyons des perspectives positives sur le front économique.

Votre marge nette d’intérêt (NIM) a diminué au cours de ce trimestre.

NIM, sur une base trimestrielle, a augmenté, mais oui, sur une base annuelle, il a baissé à 2,43% contre 2,57. Au cours du trimestre de juin, notre NIM était à 2,34%. Si vous regardez les taux d’intérêt, presque toutes les grandes banques ont réduit les taux d’intérêt.

Quels ont été les dérapages au cours du deuxième trimestre ? Avez-vous l’intention de lever des capitaux?

Nous avons eu un dérapage de Rs 1400 crore, contribué par deux à trois sociétés. De celui-ci, 60 à 70 % provenaient d’une NBFC. La banque avait constitué environ 80 % de provisions sur ces comptes. La banque n’anticipe pas de dérapages majeurs au cours des prochains trimestres, quels que soient les dérapages qui se soient produits, ceux-ci figuraient sur la liste de surveillance. Sur le plan du capital, la banque augmenterait jusqu’à 1 000 crores de roupies au cours du quatrième trimestre pour répondre aux normes de capital de niveau II.