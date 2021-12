Après 9 mois de cure de désintoxication, Armie Hammer retourne dans sa famille

D’autres femmes ont ensuite partagé leurs expériences traumatisantes avec Hammer, qui califié comme agressif et manipulateur avec des fétiches de domination et des tendances cannibales. Ce à quoi il a répondu en disant que toutes les relations qu’il avait en dehors de son mariage avec Elizabeth Chambers ils étaient totalement consensuels.

Suite aux accusations, l’acteur qui a défrayé la chronique pour sa performance impeccable dans « Call Me By Your Name » a fini par manquer d’une agence de représentation et a perdu deux grands projets à Hollywood : un premier rôle au cinéma avec Jennifer Lopez et un autre pour une série sur Paramount +.