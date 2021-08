Après Aligarh, proposition de renommer Miyaganj gram sabha d’Unnao en ‘Mayaganj’ envoyée au gouvernement UP

in

L’administration Unnao a envoyé une proposition au gouvernement de l’Uttar Pradesh recommandant de changer le nom du bloc Miyaganj – un gram sabha dans le district – en « Mayaganj ».

« Une proposition a été présentée par Miyaganj gram panchayat pour changer le nom en Mayaganj. La proposition est venue du directeur du développement et du SDM local. Nous avons transmis la proposition au gouvernement pour qu’il prenne de nouvelles mesures », a déclaré mercredi le magistrat du district d’Unnao, Ravindra Kumar.

Dans une lettre adressée au département d’État de Panchayati Raj, le DM a déclaré que la procédure pour changer le nom du gram sabha avait été lancée après une lettre du député BJP de Safipur, Bamba Lal Diwakar, à cet égard.

Diwakar a déclaré à The Indian Express que l’idée de changer le nom est venue d’un discours prononcé par le ministre en chef Yogi Adityanath à l’approche des élections législatives de 2017.

« Lors d’un rassemblement électoral en 2017, Adityanath-ji avait déclaré que s’il y avait un gouvernement BJP dans l’État, le nom serait Mayaganj et non Miyaganj. Suite à cela, j’avais parlé au CM du changement de nom et il m’avait demandé d’envoyer une proposition. Nous attendrons qu’il soit finalisé », a-t-il déclaré.

S’ajoutant à la frénésie de changement de nom dans l’État, le ministre d’État Rama Shankar Singh Patel a fait une demande similaire pour le district de Mirzapur, recommandant de changer son nom en « Vindhya Dham ».

Les derniers entrants sur la liste des districts renommés seront Aligarh et Mainpuri. Le premier doit être rebaptisé Harigarh, tandis que le dernier s’appellera Mayan Nagar.

Aligarh, qui abrite la célèbre université musulmane d’Aligarh, s’appelait auparavant Ramgarh. Au milieu des années 1700, il a été rebaptisé Aligarh du nom du fort le plus important de la ville. La première tentative de renommer Aligarh a été faite par Kalyan Singh en 1992 mais n’a pas pu aboutir pendant que le Congrès gouverne le Centre.

