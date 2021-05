Après avoir abandonné les «comités secrets», les Grammys révèlent d’autres changements de règles

La Recording Academy a dévoilé des changements de règles supplémentaires pour les Grammys 2022, qui devraient avoir lieu le lundi 31 janvier.

L’organisation de 64 ans – qui a également annoncé des changements aux règles de nomination et aux catégories de prix des Grammys en juin et novembre 2020 – a publiquement détaillé ces derniers pivots ce matin, via une publication officielle.

Il convient de souligner d’emblée que les modifications aux règles des Grammys pour 2020 sont arrivées à la suite du départ très médiatisé de Deborah Dugan (et d’allégations étonnantes de corruption du processus de vote, d’inconduite sexuelle, etc.).

De plus, la Recording Academy à la fin du mois d’avril 2021 a supprimé les «comités d’examen des nominations» – surnommés «comités secrets» par les critiques – à la suite du refus de The Weeknd ainsi que d’un nombre record de téléspectateurs et d’audiences pour la télédiffusion des Grammys 2021, qui a attiré 8,8 millions de téléspectateurs et a obtenu une cote de 2,1 chez les 18-49 ans.

En outre, Harvey Mason Jr. – qui a commencé à occuper le poste de président-directeur général par intérim de la Recording Academy après le départ de Dugan – a souligné, après avoir été nommé aux postes de façon permanente il y a environ deux semaines, qu’il avait l’intention de continuer à diriger l’organisation sur un ” voyage transformateur. »

Maintenant, ledit «voyage de transformation» s’est poursuivi avec les changements de règle initialement mentionnés aux Grammys, y compris l’éligibilité à la nomination de «Album de l’année» pour tous les artistes, auteurs-compositeurs, producteurs, ingénieurs et mixeurs crédités. Auparavant, ces personnes devaient «être créditées d’au moins 33%» du temps de jeu.

Ensuite, l’Académie a renommé la catégorie «Meilleur enregistrement de danse» «Meilleur enregistrement de danse / électronique» – qui, comme son titre l’indique, est destinée aux pistes «avec une instrumentation électronique importante généralement basée sur un rythme de danse rythmique».

Les singles sans album sont officiellement éligibles aux nominations dans cinq catégories de prix classiques, selon les règles mises à jour, tandis que “les documentaires liés à la musique doivent contenir au moins 51% de matériel basé sur des performances ou des clips musicaux individuels qui, ensemble, créent un album visuel.”

De plus, la Recording Academy – qui a payé plus de 4,5 millions de dollars en frais juridiques en 2019 – a réorganisé les spécificités des prix Music For Visual Media Field et ajouté un deuxième Grammy technique (facultatif), à attribuer à «une entreprise, une organisation ou une institution »À la discrétion du comité technique des Grammy.

Les deux autres changements de règles – concernant «l’échange et la manipulation des votes» et «l’admissibilité des albums» – sont peut-être les plus intéressants de ceux que l’Académie a annoncés aujourd’hui.

Sur le premier front, le message de l’organisateur des Grammys déclare: «Les membres de l’Académie ou leurs publicistes désignés sont désormais limités à FYC [for your consideration] e-mails, publications sur les réseaux sociaux et mailings physiques qui ne font la promotion que de leurs propres enregistrements, interdisant le lobbying au nom d’autres membres.

Enfin, pour recevoir des nominations, les albums «doivent contenir plus de 75% de temps de lecture des enregistrements nouvellement enregistrés» – c’est-à-dire du matériel fabriqué «dans les cinq ans suivant la date de sortie» – et «des enregistrements inédits». Les règles actuelles exigent que les albums comportent 50% de temps de lecture pour les nouveaux travaux, bien que la modification n’entrera en vigueur qu’en 2023, aux 65e Grammys.

Inutile de dire qu’il sera intéressant de voir comment ces règles pivots – ainsi que le passage susmentionné à un lundi soir pour les Grammys 2022 – auront un impact sur les notes, qui ont considérablement chuté pour la plupart des récompenses en 2020 et à ce stade en 2021. .