Après avoir affiché la plus forte croissance des revenus trimestriels en 5 ans au premier trimestre, Persistent Systems va embaucher 2 000 freshers cette année

Chaque entreprise, grande ou petite, dit qu’elle enregistrerait une croissance à deux chiffres. Si tout le monde connaît une croissance à deux chiffres et que la majeure partie de la croissance est assurée en Inde, il y aura une guerre des talents, a-t-il souligné.

Après avoir affiché la plus forte croissance trimestrielle des revenus en cinq ans au premier trimestre de l’exercice en cours, Persistent Systems cherche à embaucher 2 000 nouveaux. Les projets de transformation numérique et le travail d’adoption du cloud étant de plus en plus délocalisés, le besoin de talents augmente.

Au cours du trimestre de juin, les revenus de Persistent ont augmenté de 24,1% en glissement annuel et de 10,5% en glissement trimestriel pour atteindre 1 229,92 crores de roupies. Les bénéfices ont augmenté de 68% en glissement annuel pour atteindre 151,24 crores de roupies. Sunil Sapre, directeur exécutif et directeur financier de Persistent, a déclaré qu’ils embauchaient et continueraient de le faire. «Nous avons agressivement embauché avant la courbe. Au cours des deux derniers trimestres, nous avons embauché respectivement 1 650 et 1 250 personnes, et ce trimestre, nous avons embauché 1 224 personnes », a déclaré Sapre. Ils embarqueraient 2 000 autres freshers cette année, a déclaré Sapre.

Le taux d'attrition de Persistent au cours des 12 derniers mois a été de 16,6 %. Selon lui, l'inadéquation entre la demande et l'offre était en faveur des talents et ils devraient vivre avec l'attrition et la gérer avec un mélange de nouvelles embauches et d'embauches latérales. Ils ont l'intention d'obtenir de meilleurs prix de la part des clients pour des ressources de qualité.

Selon Sapre, les travaux de projets de transformation numérique qui étaient auparavant exécutés sur site sont désormais effectués à distance et de manière plus économique, ce qui a alimenté la croissance des grandes et moyennes entreprises. Elle a acquis Sureline Systems au cours du trimestre de juin pour 2,5 millions de dollars. Il s’agissait de renforcer les offres et les solutions de transformation cloud de Persistent avec l’équipe spécialisée d’experts cloud de Sureline Systems.

Basée à San Jose, en Californie et à Pune, Sureline Systems assure la migration vers le cloud. Alors que la transformation numérique et le cloud sont des entreprises en croissance, l’ingénierie de produits est restée la principale activité de Persistent et a représenté 60 à 65 % des revenus.

