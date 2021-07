Après avoir aidé Amazon à réinventer le commerce, Jeff Wilke se concentre sur la relance de la fabrication américaine

Jeff Wilke était PDG de la division Worldwide Consumer d’Amazon jusqu’au début de cette année. (Photo de Dan DeLong pour .)

Jeff Wilke a fait quelque chose d’inhabituel lorsqu’il a quitté son poste de PDG mondial des consommateurs d’Amazon en mars, après plus de deux décennies au sein de l’entreprise : il a appris à coder dans le langage de programmation Python.

« J’avais beaucoup d’informaticiens qui travaillaient pour moi et pour l’organisation, et j’étais fortement impliqué dans un tas de décisions architecturales, mais je n’avais pas écrit de code depuis des années », a-t-il expliqué. « Je ne comprenais pas exactement ce qu’il fallait pour transformer les idées que nous avions en code réel. … J’ai donc pensé qu’il serait utile de mettre à jour mes compétences après quelques décennies.

Il a été « époustouflé » par l’expérience.

« La chose la plus cool à propos du codage… c’est que vous devez vous tenir sur les épaules de toutes les autres personnes qui ont écrit du code et l’ont téléchargé dans des bibliothèques avant vous et vous n’avez donc pas à revenir en arrière et à tout réinventer. Et cela signifie simplement que l’innovation, l’invention et la bonté peuvent s’accélérer », a-t-il déclaré. « Donc, j’ai quitté ces deux semaines totalement optimiste. »

Wilke traduit cet optimisme dans une variété d’investissements et de projets, dans une gamme d’intérêts et d’industries, de la biotechnologie aux abeilles. Mais l’entreprise qui obtient la plupart de son temps et de son attention est Re:Build Manufacturing, une entreprise basée dans le Massachusetts qui cherche à redynamiser l’industrie manufacturière américaine.

Re:Build a levé plus de 400 millions de dollars et réalisé six acquisitions dans les services d’ingénierie et les matériaux avancés, avec six installations dans cinq États.

Wilke est le président et co-fondateur de l’entreprise, et c’est un retour à ses racines. Il a grandi à Pittsburgh et a travaillé très tôt dans la pharmacie, la chimie et l’électronique.

Dans cet épisode du podcast ., nous parlons de l’avenir de la fabrication aux États-Unis avec Wilke et le PDG de Re:Build Manufacturing, Miles Arnone, un chef d’entreprise industriel de longue date, inventeur et investisseur qui a cofondé la société avec Wilke.

Plus tard dans l’émission, au cours d’une semaine mémorable pour Amazon, nous obtenons également les réflexions de Wilke sur son ancien employeur, alors qu’Andy Jassy succède au fondateur Jeff Bezos en tant que PDG. Wilke était considéré comme un successeur potentiel et même probable de Bezos avant l’annonce de son départ. Il en a parlé dans une interview précédente avec nos partenaires sur le site d’actualités technologiques dot.la.

Écoutez l’épisode ci-dessus et continuez à lire pour les faits saillants édités.

Todd Bishop: Jeff, commençons par vous. Évidemment, vous avez été cadre chez Amazon pendant de nombreuses années et avez quitté l’entreprise il y a quelques mois maintenant. Apprendre à coder en Python était l’étape numéro un, mais il y a eu plusieurs étapes depuis lors. Alors, qu’as-tu fait ?

Jeff Wilke : La plupart du temps, ce que j’ai fait, c’est me connecter avec des fondateurs dans une multitude d’industries. Cela a été très intéressant d’en savoir plus sur l’innovation qui se produit dans l’économie et les personnes vraiment passionnées qui sont derrière ces entreprises, puis de travailler sur une entreprise que j’ai co-fondée avec Miles, pour aider à construire Re:Build Manufacturing. De toutes les choses sur lesquelles j’ai passé du temps, c’est la chose qui retient le plus mon attention.

Miles Arnone, PDG de Re:Build Manufacturing.

Miles Arnone : Ce que nous espérons faire avec Re:Build, c’est aider à créer un nouveau modèle pour rajeunir la base industrielle américaine, et nous reconnaissons évidemment qu’aux États-Unis, le bassin de main-d’œuvre n’est pas un bassin de main-d’œuvre à faible coût, et franchement, nous ne Je ne veux pas qu’il le soit, nécessairement. Et donc, vous avez besoin d’une autre façon de procéder que de simplement lancer une main-d’œuvre bon marché pour résoudre le problème. Notre approche consiste à investir dans des technologies de pointe qui peuvent entraîner des changements substantiels et significatifs dans les produits ou les processus de production, puis à acquérir et à créer des entreprises autour de ces technologies que nous pouvons améliorer en déployant cette technologie dans ces entreprises.

Wilke : Ce que nous avons fait chez Amazon a été d’emprunter à la fabrication, de mettre en œuvre ces choses pour changer la façon dont les entrepôts fonctionnaient dans la vente au détail, et d’ajouter l’informatique, de grands technologues qui transforment les idées que vous générez dans l’atelier en code qui peut répéter ces idées, qui avéré être très évolutif.

Ce que nous devons faire, c’est prendre cette combinaison de technologie, d’informatique moderne et d’idées qui existent dans la fabrication depuis des décennies et qui concernent l’amélioration des processus et ce mariage qui a fonctionné chez Amazon, et la ramener à la fabrication. C’est ainsi que vous pouvez rivaliser avec des gens qui ont de bas salaires et des normes environnementales différentes, par exemple, comme avantage concurrentiel.

TB : Quels types de produits sont les plus logiques en ce moment pour la base de fabrication américaine pour commencer à essayer de se revitaliser ?

Wilke : Ce n’est pas un hasard si nous avons commencé avec des matériaux avancés, des composites thermoplastiques et thermodurcissables, du titane, de l’aluminium. Il y a beaucoup d’ingénierie qui entre dans l’application de certains matériaux pour certaines pièces, composants et finalement produits finis.

Si les seuls partenaires de conception qu’ils peuvent trouver qui peuvent à la fois faire l’ingénierie avec eux et ensuite produire parce qu’ils comprennent que les matériaux sont en dehors des États-Unis, vous finirez probablement par développer une grande partie de la capacité de votre usine en dehors des États-Unis. .

Nous avons donc commencé avec des matériaux avancés en partie parce que nous pensons que si nous pouvions démontrer un excellent travail d’ingénierie et un excellent travail de produit fini dans des matériaux avancés, alors nous pouvons commencer à construire autour de cela et construire des sous-ensembles de plus en plus compliqués, puis les gens peuvent finalement localiser aux États-Unis, vous aurez des gens qui construisent de bonnes usines finies juste à côté de ces niveaux de fournisseurs qui peuvent co-concevoir avec eux et commencer avec les matériaux et les assemblages de base qui sont nécessaires pour assembler leur produit final.

TB : Jeff, vous avez été à l’autre bout de cette chaîne d’approvisionnement de manière très importante, recevant ces produits d’outre-mer, principalement d’Asie. Dans quelle mesure cette expérience a-t-elle influencé votre retour à la fabrication, et êtes-vous capable d’appliquer des informations uniques de votre rôle chez Amazon, votre ancien rôle chez Amazon à cette nouvelle entreprise chez Re:Build ?

Amazon m’a vraiment donné de l’espoir à cet égard, et cet espoir – associé à une certaine expertise dans la fabrication – a conduit à cette nouvelle entreprise.

Wilke : Ce dont je suis le plus fier chez Amazon du côté des opérations, ce sont les emplois que nous avons créés, plus d’un million d’emplois que nous avons créés directement ou grâce au travail que nous avons fait aux États-Unis. Cela m’a donné l’espoir que nous pouvons et aurons besoin d’avoir des gens qui travaillent aux côtés des machines pendant longtemps.

Si nous pouvons créer des environnements où ces emplois sont de bons emplois, où les salaires sont bons, les avantages sont bons, les gens sont bien traités, il y a des possibilités d’éducation pour progresser, que les gens qui sont dans ces régions du pays où ils ne t ont beaucoup de compétences et ils n’ont pas beaucoup de perspectives, que cette trajectoire pourrait changer pour eux.

TB : Ceci, cependant, semble être un énorme défi à ce stade. Je veux dire, vous essayez d’une certaine manière de remonter le temps. Quelles sont les choses les plus importantes que vous entreprenez et qui vous empêchent de dormir la nuit ?

Arnone : Je dirai que ce qui ne m’empêche pas de dormir la nuit, c’est la prémisse de votre question, qui est effectivement : « Est-ce que le jeu est déjà terminé ? »

Il semble que tant de choses aient changé et que tant de puissance et de prouesses industrielles se soient déplacées vers la Chine et l’Asie. Si, il y a 25 ans, vous aviez dit que telle serait la situation, personne ne l’aurait cru, ou très peu de gens. Et pour ces mêmes raisons, je pense qu’il peut y avoir des changements substantiels, même aujourd’hui, parce que je pense qu’il y a beaucoup de leviers aux États-Unis dans la façon dont nous sommes organisés, en termes d’économie et de gouvernement et de système éducatif et l’utilisation d’une technologie qui peut nous donner beaucoup de capacité et de puissance industrielles et la capacité de croître.

TB : Jeff, je sais que ce n’est pas le sujet de notre conversation, mais c’est évidemment une semaine mémorable chez votre ancien employeur. Je m’en voudrais de ne pas au moins vous demander certaines de vos impressions sur ce que signifie ce moment dans l’histoire d’Amazon.

Wilke : Eh bien, je pense que le monde d’Andy et je pense que Jeff ne va nulle part. Il sera président exécutif. Lui et Andy ont bien travaillé ensemble pendant des décennies.

J’ai été encouragé de voir les nouveaux principes de leadership d’Amazon. Je pense qu’ils sont appropriés pour cette étape chez Amazon. Je pense que s’efforcer d’être le meilleur employeur de la Terre a beaucoup de sens. Cela a toujours été important pour moi quand j’étais là-bas, et j’ai toujours considéré le principe de leadership qui consistait à « gagner la confiance » comme un élément important de la création d’un excellent environnement pour les employés.

Et puis, écoutez, j’aimerais qu’un jour Re:Build soit assez grand pour commencer à se demander si nous devons ajouter une méthode Re:Build appelée succès et échelle. Nous avons beaucoup de travail à faire pour y arriver.

Montage audio par Curt Milton; thème musical de Daniel LK Caldwell.