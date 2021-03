Après avoir assemblé plus de 40000 blocs, quelqu’un a fait la tour Eiffel à Valheim

Par Dom Peppiatt, Lundi 15 mars 2021 à 14h20 GMT

RPG de survie d’Iron Gate, Valheim, est en train de devenir connu non seulement comme un jeu de survie hardcore, mais aussi comme un endroit où les joueurs peuvent montrer leur créativité.

Jamais cela n’est plus évident que dans un nouveau post Reddit et une vidéo Youtube (ci-dessous) qui montre le projet colossal dédié de Sasafy et leur fidèle reconstitution du célèbre monument parisien à l’échelle 1: 1.

Selon le survivant créatif, l’énorme projet a pris plus de deux semaines pour se terminer – le tout pesant franchement plus de 40000 blocs ridicules. Pire encore, l’ensemble du processus a ralenti le PC du créateur à une exploration, les cinq derniers niveaux de construction ne fonctionnant qu’à environ 5 images par seconde.

Si vous souhaitez importer le projet vous-même (et ralentir votre ordinateur à ces vitesses douloureuses dans le processus), vous pouvez vous rendre sur ce lien et télécharger le projet. Une fois que vous avez le fichier, placez-le dans le dossier «C: Users[UserName] AppData LocalLow IronGate Valheim worlds ”de votre ordinateur afin d’y accéder une fois que vous avez démarré le jeu.

Si vous voulez savoir comment créer vous-même un projet de cette envergure, vous devrez savoir comment extraire et faire fondre la ferraille à Valheim, à partir de laquelle vous pourrez fabriquer les meilleures armes et armures de milieu de partie. .

