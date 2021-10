Après avoir assisté à un rallye de 390%, OMG en a besoin pour maintenir ses performances

D’Arbitrum à Optimism, une multitude de solutions de mise à l’échelle ont été lancées au cours des derniers mois et, pourtant, il n’y a pas d’arrêt complet. Les réseaux individuels ont pu tirer profit des lancements, OMG étant le dernier à le faire.

OMG est une plate-forme de mise à l’échelle L2 non dépositaire qui utilise des cumuls optimistes pour améliorer l’évolutivité d’Ethereum. Il s’est récemment associé à Enya, le créateur du réseau Boba. Étant une solution L2 elle-même, Boba a l’intention de réduire les frais de gaz, d’améliorer le débit des transactions et d’étendre les capacités des contrats intelligents.

En fait, le montant bloqué sur ce réseau a connu une augmentation de 209,78% au cours des 7 derniers jours, la plus élevée parmi toutes les solutions L2 importantes. Enya, notamment, a construit le réseau Boba en tant que contributeur principal de la Fondation OMG et c’est la principale raison pour laquelle le jeton OMG natif a pu bénéficier des performances dynamiques de Boba ces derniers temps.

Comme toutes les autres pièces, même OMG a réussi un rallye au cours de la période avril-mai, mais a été victime du crash de la mi-mai. Après un bref arrêt en juin-juillet, l’alt a repris sa tendance haussière plus large et s’est redressé de plus de 390% depuis lors. Les foulées en direction du nord, cependant, ne sont devenues encore plus importantes que cette semaine. En fait, l’alt se négociait assez près de ses 15,3 $ ATH au moment de la publication.

Sans regarder en arrière?

La cohérence maintenue sur le graphique des prix fait de cet alt un choix assez convaincant, n’est-ce pas ? Eh bien, il y a malheureusement un revers dont les participants au marché doivent être conscients. L’état des métriques a changé de cap ces derniers temps, et la tendance collective n’est pas haussière.

Considérez la divergence de prix DAA, par exemple. Ce modèle suit la relation entre le prix de la pièce et le nombre d’adresses quotidiennes interagissant avec la pièce. Un signal d’achat est indiqué lorsque le DAA augmente parallèlement au prix. A l’inverse, lorsque les adresses actives baissent lors d’une phase de hausse des prix, une pression vendeuse est induite.

Au cours des dernières semaines, cependant, une projection baissière a été notée sur les graphiques, indiquant l’état pas si sain des adresses actives.

L’offre sur les bourses a également connu une légère hausse ces derniers temps, indiquant le manque de dynamique d’achat. Ce n’est que lorsque cette métrique baisse que cela signifie que les pièces sont transférées vers des portefeuilles privés à partir des échanges. Ainsi, si les acheteurs continuent de manifester un manque d’intérêt, le rallye de l’alt ne pourra pas durer longtemps.

La circulation dormante a encore diminué. Au cours des 3 dernières semaines, par exemple, cette métrique est passée de son pic de 5,21 millions à 109 000, indiquant le mouvement des anciens jetons. Chaque fois que les pièces sont en sommeil, cela signifie essentiellement que la tendance à l’accumulation se poursuit. Cependant, la tendance actuelle indique que les mains fortes se vendent à force.

Ainsi, en gardant à l’esprit l’état des métriques susmentionnées, on peut affirmer qu’OMG pourrait assister à un recul dans les prochains jours. Cependant, si seule la case de pression d’achat est cochée, une ondulation finirait par améliorer l’état de la plupart des métriques. En effet, l’environnement plus large serait alors en mesure de favoriser le rallye à long terme de l’alt.