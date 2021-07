Après avoir averti d’une augmentation du fentanyl à la frontière, NBC se moque du GOP pour avoir tenté de l’arrêter avec un mur ⋆ 10z viral

Mardi, NBC Nightly News a surpris certains en abordant la crise frontalière (bien qu’ils aient continué à éviter ce terme) et en avertissant que des niveaux sans précédent de fentanyl et d’autres drogues traversaient la frontière. Mais mercredi, le réseau a basculé sur un sou et a commencé à se moquer des efforts républicains au Texas pour freiner la contrebande de la substance mortelle et mettre fin aux passages illégaux des immigrants.

“Nous avons signalé le nombre croissant de migrants à la frontière, mais maintenant une autre tendance troublante, l’augmentation vertigineuse du trafic de drogue”, a annoncé mardi le présentateur Lester Holt. Le correspondant Gabe Gutierrez le soutient, notant que “Maintenant, avec les autorités liées au traitement d’un nombre historique de migrants, davantage de trafic de drogue dans le désert”.

Ajoutant: “Le fentanyl poussé à travers le désert autour d’El Paso a augmenté de plus de 355% par rapport à l’année dernière et de 4 000% de plus qu’en 2018.” Gutierrez a également expliqué que les cartels de la drogue fabriquaient désormais eux-mêmes la drogue avec des matériaux provenant de Chine.

Il a également raconté l’histoire tragique d’une femme de 20 ans décédée après avoir ingéré “ce qu’elle pensait être une pilule d’oxycodone”. C’était du fentanyl.

Pourtant, mercredi, Holt s’est moqué des républicains et a suggéré qu’ils voulaient seulement faire de la frontière un problème de campagne pour les mi-mandats. “Et aujourd’hui, l’ancien président était à la frontière sud pour rejoindre le gouverneur du Texas qui vise à reprendre là où Donald Trump s’est arrêté. Alors que les républicains tentent de faire de l’immigration la clé de l’avenir de leur parti», a déclaré.

Gutierrez était de retour et prêt à se moquer du gouverneur du Texas Greg Abbott (R) pour avoir voulu construire son propre mur frontalier et son apparition avec l’ancien président Trump :

GUTIERREZ : Alors qu’une nouvelle vidéo apparaît montrant un agent de la patrouille frontalière sauvant un enfant migrant de la noyade dans le Rio Grande, la route vers les mi-sessions de l’année prochaine se heurte déjà à un mur. ABBOTT : Des gens traversent notre frontière depuis plus de 150 pays à travers le monde. Il est temps de s’assurer de sceller cette frontière et de la fermer. GUTIERREZ: Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, double ses plans pour mettre de côté 250 millions de dollars pour reprendre la construction du mur frontalier que l’administration Biden avait interrompu. Aujourd’hui, l’ancien président Trump l’a rejoint à la frontière pour la première fois depuis qu’il a quitté ses fonctions.

“Ni l’ancien président ni le gouverneur n’ont posé de questions, mais l’optique politique est claire,” il ajouta. “Les républicains du Texas soutiennent massivement l’effort d’Abbott contre le mur, et les gouverneurs républicains d’autres États, dont la Floride et le Dakota du Sud, envoient également des forces de l’ordre à la frontière.“

Gutierrez a montré aux téléspectateurs un clip de lui-même criant une question à Abbott et Trump. Mais il s’est montré insensé parce qu’il était à plusieurs mètres d’eux et de l’autre côté d’une foule bruyante.

“Le gouverneur Abbott a également demandé au public des dons pour aider au financement participatif du mur, bien qu’il n’ait pas précisé combien cela coûtera ni combien de temps cela prendra.“, a réprimandé Gutierrez en concluant le segment.

La volte-face de NBC pour se soucier de ce qui traverse la frontière sur la base de messages politiques a été rendue possible grâce aux parrainages lucratifs de Un majuscule et GEICO. Leurs coordonnées sont liées afin que vous puissiez leur parler des nouvelles biaisées qu’ils financent.

La transcription est ci-dessous, cliquez sur “développer” pour lire :