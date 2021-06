Après avoir battu plusieurs Mexicains, Pacquiao parie sur lui pour être champion du monde

in

Manny Pacquiao a battu plusieurs Mexicains dans sa magnifique carrière. Maintenant, il a l’un d’eux comme protégé. Isaac “Pitbull” Cruz est devenu le premier boxeur de cette nation signé par le promoteur philippin et son objectif est de devenir champion du monde et, accessoirement, de rendre hommage à la légende.

Cruz affronte Francisco « Bandido » Vargas ce samedi (Showtime) dans un accident de train qui doit voler la vedette et produire une rencontre du plus haut niveau d’action en raison du croisement des styles et du sang mexicain qui vient des deux côtés.

(Lire l’article complet sur le lien ci-dessous 🙂

https://www.elnuevoherald.com/deportes/boxeo/article252171883.html