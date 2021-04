Après avoir cassé 100 milliards de dollars TVL, DeFi est désormais l’équivalent d’une des 40 premières banques américaines

Selon DeFiLlama, le traqueur de l’écosystème de la finance décentralisée (DeFi), tôt ce matin, l’écosystème DeFi a dépassé 100 milliards de dollars de valeur totale verrouillée pour la première fois – passant de 7% de 94,7 milliards de dollars hier à 101,33 milliards de dollars au moment de la publication.

Mis à part le 9e chiffre psychologiquement significatif, le chiffre est remarquable à la fois pour la rapidité avec laquelle il a été atteint (l’écosystème se situait à 20,74 milliards de dollars au total au 1er janvier 2021) ainsi que pour la quantité d’actifs que représente désormais la verticale financière naissante.

Selon Wikipedia, à 100 milliards de dollars, TVL DeFi est désormais l’équivalent de la 40e plus grande banque américaine, située entre les 97 milliards de dollars d’actifs de la Silicon Valley Bank et les 103 milliards de dollars de BBVA USA. Certains noms notables sur le point d’être laissés dans la saleté dans les mois à venir incluent Deutsche Bank, n ° 38 avec 119 milliards de dollars, et Credit Suisse n ° 35 avec 124 milliards de dollars.

Pour devenir l’équivalent de la plus grande banque américaine, DeFi devrait dépasser les 3,2 billions de dollars de JP Morgan, puis les 4,3 billions de dollars de la Banque industrielle et commerciale de Chine pour devenir la plus grande du monde.

Les protocoles DeFi sur la blockchain Ethereum contribuent de manière écrasante à la majorité des 101,33 milliards de dollars de DeFi. Les 20 principaux protocoles de TVL représentent 82,33 milliards de dollars, et 14 d’entre eux sont natifs d’Ethereum avec une TVL totale de 66,42 milliards de dollars.

Binance Smart Chain, concurrent d’Ethereum, compte 4 protocoles dans le top 20 avec 14,53 USD de TVL, tandis que la plate-forme d’actifs synthétiques Mirror de Terra contribue à 1,77 milliard de dollars et Autofarm à chaînes multiples complète le top 20 avec 1,48 milliard de dollars.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter cet exploit, Chris Spadafora de BadgerDAO a déclaré qu’une centaine de milliards de dollars n’était que la première étape d’une expansion beaucoup plus grande à l’horizon.

«Ce n’est que le début pour DeFi et à cette époque l’année prochaine, ce sera 20 fois la TVL actuelle», a-t-il déclaré.

De même, le degenspartan d’eGirl Capital (son propre orthographe et ponctuation) a invoqué Elon Musk tout en réfléchissant sur le jalon.