Après avoir cassé 60 000 $, Bitcoin est-il prêt à être corrigé avant le nouvel ATH? Analyse des prix BTC

La BTC a fait preuve de force ces derniers temps, tirée par l’anticipation de l’ETF adossé à des contrats à terme et son lancement potentiel au début de la semaine prochaine. Il a clôturé à 61,6 000 $ avec plus du double du volume moyen quotidien sur Coinbase, montrant de solides achats au comptant.

Correction possible pour BTC ?

Bien que l’action des prix à court terme ait été très haussière avec une forte cassure au-dessus de 52,9 000 $ au cours des 2 dernières semaines, nous devons aborder le lancement de l’ETF BTC avec prudence. Le risque d’un recul à court terme augmente car la BTC a augmenté de 58% en quelques semaines seulement en prévision des nouvelles de la BTC ETF.

Sur les marchés traditionnels, les actions ont tendance à se vendre avant ou le jour de l’annonce anticipée, car les traders prennent des bénéfices. Bitcoin n’est pas à l’abri du modèle « Achetez la rumeur, vendez l’information », car nous avons assisté à de nombreuses ventes, en particulier plus récemment avec l’adoption par El Salvador du BTC comme monnaie légale.

La tendance globale des fondamentaux, des techniques et des mesures en chaîne reste fermement haussière en ce qui concerne la vision à moyen et long terme pour BTC, mais il est important d’être conscient des risques à court terme.

Les taux d’intérêt ouverts, les taux de financement et le ratio de levier estimé sont légèrement élevés, la BTC s’étant considérablement redressée au cours des dernières semaines. Bien que ces niveaux ne soient pas aussi extrêmes que ceux de mars à mai 2021, il existe toujours un risque d’événement de liquidation qui pourrait déclencher un recul à court terme, surtout si l’ETF BTC se transforme en un événement de vente.

Un événement de vente de nouvelles est en fait sain pour la structure plus large du marché, car il contribue à rendre le rallye vers des sommets historiques et plus durables plus durable. Les marchés haussiers ont de multiples secousses, où la structure est formée, rendant le rallye global plus durable.

Dans le cas où cela se produirait, le support technique proche se situe actuellement entre 57,1 000 et 52,9 000 dollars, les niveaux de résistance précédents étant désormais pris en charge. Il est essentiel que BTC maintienne ces niveaux, forme un plus bas plus élevé et repousse plus haut pour récupérer 60 000 $ et retester les précédents sommets historiques à 64,8 000 $.

Cela semble être le résultat le plus probable, car les mesures en chaîne continuent de ne montrer aucun signe de distribution agressive de la part des détenteurs à long terme. Il s’agit d’un signal très haussier qui indique qu’ils ne sont pas intéressés par la vente de BTC, même à 60 000 $.

Les mineurs de BTC continuent de détenir, maintenant des réserves, indiquant qu’ils s’attendent toujours à des prix plus élevés plus tard cette année. Les réserves de change au comptant commencent à baisser ces derniers jours, car les achats au comptant importants ont poussé le BTC à la hausse.

Image à long terme haussière pour le prix du Bitcoin

Bien qu’il faille faire preuve de prudence à court terme après un important rallye du BTC, la tendance à moyen et long terme reste pleinement haussière et suggère que toute vente à court terme est susceptible d’être accumulée par des mains fortes, formant un plus bas plus élevé, conduisant à poursuite haussière.

Nous continuons de voir des signaux de retour du risque sur le commerce, un catalyseur macro-haussier pour BTC pour le cycle. Le SPX a probablement formé un double creux, montrant une divergence haussière et récupérant maintenant des niveaux techniques clés. Le dollar reste en dessous de la résistance, l’argent continuant de sortir des obligations à long terme, signe que l’argent retourne dans des actifs à risque tels que les actions et le Bitcoin.

Malgré une éventuelle correction à court terme, le renforcement des fondamentaux, des données techniques, de la chaîne et des conditions macroéconomiques continue de favoriser BTC en regardant le cycle de marché haussier.

