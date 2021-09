Après avoir ciblé BlockFi, les régulateurs de l’État se tournent désormais vers Celsius

Plus tôt cette année, la plate-forme de prêt crypto BlockFi a commencé à faire face à la chaleur des régulateurs des États du New Jersey, du Texas et de l’Alabama. D’autres États ont également rejoint le giron depuis lors. Celsius cette semaine est maintenant confrontée à des demandes similaires de cesser et de s’abstenir de la part des trois mêmes États auxquels BlockFi a été confronté pour la première fois.

Jetons un coup d’œil à ce que nous savons jusqu’à présent et à ce que cela pourrait potentiellement signifier pour DeFi à l’avenir.

Les régulateurs atteignent : ce à quoi Celsius est confronté

Il devient rapidement évident que Celsius se joint au combat face aux régulateurs dans la même veine que BlockFi. Vendredi, des responsables du Texas ont déposé une ordonnance de cesser et de s’abstenir contre Celsius. Le dépôt exigera que Celsius montre à l’État pourquoi il ne devrait pas être condamné à cesser d’offrir ses produits aux résidents de l’État. Celsius, comme BlockFi, est accusé d’offrir aux résidents des titres non enregistrés. L’audience au Texas est prévue le 24 février.

L’Alabama et le New Jersey ont apparemment publié des actions similaires le même jour. Le New Jersey a ordonné à la plate-forme de cesser de proposer certains produits d’ici le 1er novembre. Dans une action similaire, l’Alabama a demandé à la plate-forme de montrer pourquoi elle ne devrait pas être empêchée d’offrir des produits dans les 28 jours.

Un représentant de Celsius a déclaré à Bloomberg que la société était “déçue que ces actions aient été déposées et en désaccord total avec les allégations selon lesquelles Celsius ne s’était pas conformée à la loi”, ajoutant que la plate-forme n’apporterait aucun changement immédiat aux services pour les clients.

Le jeton de plate-forme natif de Celsius, CEL, offre des taux de rendement plus agressifs – mais n’est actuellement pas proposé aux États-Unis | Source : CEL-USD sur TradingView.com

La bataille acharnée de DeFi

La nouvelle survient quelques semaines seulement après que Coinbase a publié un article de blog concernant un procès imminent de la SEC, en supposant que Coinbase a avancé avec son produit de prêt anticipé. Coinbase a depuis demandé une licence de la National Futures Association. Il reste à voir ce qui se passe avec le produit Lend et SEC.

Pendant ce temps, Celsius est discrètement devenu un monstre dans DeFi. La plate-forme détiendrait plus de 24 milliards de dollars en « actifs communautaires », ce qui en fait l’un des plus grands – sinon LE plus grand – prêteur de crypto et fournisseur de comptes d’intérêts. Ce que cela signifie pour les clients Celsius dans les États respectifs qui prennent des mesures reste à voir, et BlockFi pourrait finir par être une étude de cas pour aller de l’avant. Cependant, ce que nous avons vu de BlockFi et des régulateurs jusqu’à présent n’a pas été beaucoup pour établir un précédent. Jusqu’à présent, dans une poignée d’États, seul l’enregistrement de nouveaux comptes a été restreint. Les clients sur BlockFi avant l’action réglementaire n’ont eu aucun impact.

À ce jour, les consommateurs ont largement été laissés dans l’ignorance quant au type d’impacts qui pourraient être observés ici à l’avenir. L’optimiste dans cette situation pourrait dire que ces actions pourraient conduire à une réglementation qui établit de bonnes pratiques et des cadres pour les plateformes de prêt crypto. Cependant, la perspective pessimiste serait amenée à croire que davantage d’États pourraient rejoindre les rangs et que DeFi pourrait faire face à une pression accrue des régulateurs compte tenu de l’impact sur les institutions bancaires traditionnelles.

Quoi qu’il en soit, il semble difficile de suggérer qu’à travers ces régulateurs d’État individuels, la protection des consommateurs soit au premier plan. Reste à savoir où il mène à partir d’ici.

