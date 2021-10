« Après avoir combattu Navarrete, ils en sauront beaucoup sur Joet González »

Joet Gonzalez (24-1, 14 KO) a commencé la boxe à l’âge de dix ans pour se défendre. Aujourd’hui âgé de 27 ans (il aura 28 ans le 12 octobre), il est sur le point de disputer son deuxième titre mondial. Ce n’était pas une chimère pour lui lorsqu’il a mis les gants pour la première fois. « Depuis que je suis entré dans le gymnase, je savais que j’allais être un boxeur professionnel et un champion du monde», confie-t-il dans une interview sur le podcast ‘Boxeo a la Carrera’. Le Californien défie Emanuel Navarrete (34-1, 29 KO) le 15 octobre pour la Coupe du monde WBO des poids plume. Ce sera la deuxième fois que le combattant de Golden Boy a disputé cette ceinture. Le premier, en 2019, il a perdu contre Shakur Stevenson. « Ce n’était peut-être pas mon jour. Je n’ai aucune excuse. Je me suis entraîné dur, mais parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Faire une deuxième Coupe du monde est différent en termes de préparation. Je pense que la première fois, parce que j’étais si impatient, je me suis trop entraîné. Maintenant je sais que je devrais me détendre quelques semaines avant« , révèle.

González est un boxeur inconnu du grand public, mais il est clair que tout va changer dans quelques jours. « Les gens ne me connaissent pas, mais après le combat contre Navarrete, ils en sauront beaucoup sur Joet González« Il vise avec confiance. Il arrive dans un grand moment de forme, malgré un an d’inactivité. Cela ne l’inquiète pas, il sait que le style de son rival est le plus compliqué. » J’aurais aimé combattre davantage. J’ai deux combats en deux ans, mais je n’ai pas quitté le gymnase. Je m’entraîne toujours. Quant à Navarrete, le plus compliqué qu’il ait, c’est de préparer le combat contre un boxeur comme ça, avec ce style. Le coup de poing… on ne sait pas jusqu’à ce que nous soyons sur le ring, même si je pense que ce ne sera pas si mal. Les combattants jusqu’à présent ont été plus petits, je suis de leur taille et il me sera difficile de me connecter », a-t-il conclu.