Après avoir compté sur l’annulation et l’arrestation de Josh Duggar pour des accusations de pornographie juvénile, Jim Bob et Michelle Duggar rompent le silence

Counting On a traversé 11 saisons sur TLC, mais après l’arrestation de Josh Duggar pour un chef de réception de pornographie juvénile et un chef de possession de pornographie juvénile, il y avait des rumeurs selon lesquelles l’émission serait annulée. Ces rumeurs se sont avérées vraies et TLC a finalement dit au revoir à la série la semaine dernière.

Mais Jim Bob et Michelle Duggar disent qu’ils ne regardent que vers l’avenir et non en arrière. Ils ont remercié l’équipage qui est resté avec eux au fil des ans et ont noté :