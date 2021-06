Après avoir conclu un accord avec Craig McCaw, Astra s’apprête à devenir publique

in

Le Rocket 3.1 d’Astra décolle du complexe de lancement de la société en Alaska. (Photo Astra)

Astra, la startup spatiale californienne qui vise à fusionner avec une société de chèques en blanc fondée par le pionnier des télécommunications de Seattle Craig McCaw, a fixé une date cible au 1er juillet pour devenir publique sur le Nasdaq.

C’est le mot de Chris Kemp, fondateur, président et PDG d’Astra. “Nous commencerons aujourd’hui à envoyer des procurations aux actionnaires de $HOL pour qu’ils votent avant l’assemblée des actionnaires du 30 juin”, a déclaré Kemp dans une publication sur LinkedIn. $HOL est le symbole de Holicity, la société d’acquisition à vocation spéciale de McCaw à Kirkland, Wash.

L’accord Astra-Holicity SPAC valorise la société de Kemp à 2,1 milliards de dollars.

Le lanceur Rocket 3.2 d’Astra s’est rendu dans l’espace lors d’un lancement d’essai depuis l’Alaska en décembre, mais a manqué de peu d’atteindre l’orbite. Depuis lors, la société se prépare pour son prochain lancement et accumule des accords commerciaux.

Le mois dernier, Astra a annoncé un accord pour travailler sur une mission à lancements multiples pour les satellites d’observation de la Terre de Planet en 2022. Et aujourd’hui, Astra a annoncé qu’elle ferait l’acquisition d’Apollo Fusion dans le cadre d’une transaction évaluée à 145 millions de dollars. L’accord devrait être conclu après l’introduction en bourse d’Astra.

Apollo Fusion fabrique le système de propulsion électrique qui doit être utilisé sur l’une des variantes du remorqueur orbital Sherpa de Spaceflight Inc. basé à Seattle. Le lancement du premier Sherpa-LTE est prévu à bord d’une fusée SpaceX Falcon 9 au plus tôt ce mois-ci.

“En plus d’augmenter le marché total adressable d’Astra pour les services de lancement, l’acquisition d’Apollo Fusion accélère la capacité d’Astra à livrer et à exploiter efficacement des engins spatiaux au-delà de l’orbite terrestre basse”, a déclaré Kemp dans un communiqué de presse.

McCaw, 71 ans, est surtout connu comme un pionnier dans l’industrie de la téléphonie cellulaire. McCaw Cellular a été vendue à AT&T en 1994 pour 11,5 milliards de dollars. Les autres entreprises de télécommunications de Craig McCaw incluent Nextel, Clearwire et Teledesic.

L’entreprise de télécommunications par satellite Teledesic a fait long feu dans les années 1990. Mais lorsque l’accord Astra-Holicity a été annoncé en février, McCaw a déclaré que des sociétés spatiales comme Astra – couplées à des entreprises satellitaires comme Starlink de SpaceX et Project Kuiper d’Amazon – tenaient enfin la promesse de Teledesic de connectivité mondiale.

« J’ai longtemps cru qu’il y avait une opportunité incroyable de fournir des satellites de communication, essentiellement un Internet dans le ciel, avec la possibilité de fournir Internet n’importe où et partout, répondant à l’un des grands besoins de l’humanité – et très cohérent avec les besoins représentés par une pandémie », a-t-il déclaré à l’époque. “Nous voyons tout cela se produire maintenant avec les constellations Starlink et Kuiper qui arrivent avec des milliers de satellites.”

Peu de temps après l’annonce de l’accord SPAC Astra-Holicity, McCaw a fondé une autre SPAC appelée Colicity, qui dispose d’un trésor de guerre de 345 millions de dollars et se concentre sur les investissements dans la technologie, les médias et les télécommunications.