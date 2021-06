Après avoir conquis le public américain, il vise désormais la couronne mondiale

L’été commence, la chaleur arrive, et tout le monde veut une bonne glace. Avec cette recette virale avec seulement 3 ingrédients sans sucre, vous pouvez préparer une savoureuse sucette au chocolat hypocalorique. Il fait chaud, tu veux te rafraîchir, et avez-vous envie d’une bonne glace. Le problème, c’est que les plus savoureuses, celles à la […] More