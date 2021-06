Après avoir déclaré “La Recording Academy n’a absolument rien à cacher”, le PDG de la Recording Academy bloque l’accès à l’audience d’arbitrage de l’ancien PDG

La Recording Academy se prépare pour son audience d’arbitrage avec l’ex-PDG Deborah Dugan le mois prochain.

Les avocats de Mme Dugan ont déclaré que l’organisation responsable des Grammy Awards n’avait pas tenu sa promesse d’une audience d’arbitrage ouverte. L’audience porte sur le limogeage de Mme Dugan après seulement cinq mois en tant que PDG de la Recording Academy. L’audience est considérée avec intérêt comme une fenêtre potentielle sur la politique de l’organisation.

Mme Dugan a été mise en congé administratif par la Recording Academy à peine 10 jours avant la 62e cérémonie des Grammy Awards en janvier 2020. Mme Dugan a ensuite été licenciée et le différend s’est déroulé aux yeux du public. Dans une lettre datée du 4 février, Harvey Mason Jr. a déclaré à Mme Dugan que l’Académie accepterait de renoncer à sa clause de confidentialité dans son contrat de travail.

“La Recording Academy n’a absolument rien à cacher”, a écrit M. Mason, “et, en fait, se réjouit de l’opportunité de raconter son histoire afin que toute la communauté musicale et le monde puissent entendre la vérité – et rien que la vérité – sur ce que vous avez fait à cette fière institution pendant votre bref mandat en tant que président et chef de la direction.

“En bref, nous nous félicitons d’une diffusion publique complète de vos allégations contre l’Académie ainsi que des nombreuses réclamations et défenses de l’Académie contre vous.” Mais ces affirmations audacieuses semblent avoir disparu à l’approche de la date d’audience du 12 juillet.

La Recording Academy a demandé que la procédure d’arbitrage reste fermée au public.

Les avocats de l’Académie soutiennent que l’organisation était et est disposée à rendre publics les résultats de cet arbitrage et le raisonnement de ces résultats, et rien de plus. Anthony J. Oncidi de Proskauer Rose soutient que la lettre de M. Mason ne couvrait que la divulgation ou le résultat de tout arbitrage. Il fait également valoir qu’une audience publique complète exposerait d’autres informations confidentielles et causerait « une détresse émotionnelle supplémentaire » aux témoins.

La Recording Academy soutient que Mme Dugan a été licenciée pour avoir aliéné le personnel et l’avoir intimidé. Mais Mme Dugan a déposé une plainte pour discrimination auprès de la Commission pour l’égalité des chances dans l’emploi pour avoir été licenciée. Elle a été engagée en tant que PDG de la Recording Academy pour se permettre de changer les Grammys Awards déjà assiégés. Elle allègue que son licenciement était un acte de représailles pour avoir secoué ce qu’elle appelle le «club des garçons» qui domine la Recording Academy.

Son licenciement est également intervenu trois semaines après avoir écrit une lettre détaillée au service des ressources humaines de l’Académie. Dans la lettre, elle détaille les irrégularités de vote, la mauvaise gestion financière et les conflits d’intérêts entre les membres du conseil d’administration de l’Académie et son comité exécutif.