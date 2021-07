Après avoir décroché un contrat de sponsoring de maillot NBA, la startup de crypto StormX lève 9 millions de dollars

La startup de crypto-monnaie de Seattle StormX a levé 9 millions de dollars auprès d’Optimista Capital pour alimenter la croissance de sa plate-forme qui permet aux utilisateurs de gagner des récompenses en crypto-monnaie lorsqu’ils font leurs achats chez des détaillants tels que Nike, Samsung, eBay et Microsoft. Cela fait suite à une ronde distincte de 6 millions de dollars en avril et à un accord de parrainage de maillot NBA avec les Portland Trail Blazers annoncé plus tôt ce mois-ci. L’argent frais aidera StormX à lancer une carte de débit plus tard cette année et à offrir plus de récompenses aux titulaires de carte.

L’application StormX compte plus de 3 millions de téléchargements et a versé plus de 4 millions de dollars de récompenses à ce jour. L’entreprise gagne de l’argent sur les frais de transaction lorsque ses utilisateurs effectuent des achats auprès de leurs marques partenaires. C’est l’une des nombreuses startups liées à la crypto et à la blockchain qui attirent l’attention des investisseurs.

Le financement total à ce jour pour l’entreprise de 23 personnes est de 47,7 millions de dollars.

