Après avoir défendu les émeutes du BLM, MSNBC se prépare à emprisonner les manifestants de Cuba 10z viral

Canalisant les socialistes radicaux de Black Lives Matter – qui ont exprimé leur soutien au régime communiste brutal à Cuba – MSNBC s’est plaint jeudi que les manifestants cubano-américains qui bloquaient la circulation à Miami n’avaient pas été arrêtés. Cela vient du même réseau câblé de gauche qui a défendu les émeutes violentes du BLM comme pacifiques alors même que des communautés à travers le pays ont été incendiées.

« Pendant ce temps, ici aux États-Unis, alors que les partisans des manifestants cubains à Miami poursuivent leurs manifestations, cela soulève un nouvel examen d’une loi que le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signée en avril… en réponse aux manifestations de Black Lives Matter », l’ancre Craig Melvin a annoncé tard à 11h00 HE.

En direct de Miami, la correspondante Kerry Sanders a brièvement expliqué la controverse suscitée par les militants de Black Lives Matter :

Eh bien, la loi est entrée en vigueur en réponse à Black Lives Matter. Et il est dit très clairement dans les 61 pages que si des gens se rendaient sur une artère principale, une rue, une autoroute, et la fermaient, ils feraient l’objet d’une arrestation et ce serait une arrestation pour crime. Jetons maintenant un coup d’œil aux photos de cette semaine sur la Palmetto Highway à Miami, une artère principale, qui a été fermée pendant plus de six heures par ces Cubano-Américains en soutien à ceux de l’île. Ce qui n’a pas été appliqué, c’est cette loi anti-émeute. Et donc la question s’est ensuite posée parmi ceux qui sont alignés sur Black Lives Matter ou ceux qui ne sont que des leaders des droits civiques qui pensaient que: «Eh bien, lorsque cette loi a été adoptée, nous étions soupçonnés de savoir pourquoi elle était adoptée et maintenant nous ne Je ne le vois pas appliqué uniformément.

Un extrait sonore a été présenté par l’avocat Benjamin Crump, criant que c’était “l’hypocrisie 101”.

De toute évidence, aucune manifestation légale ne devrait jamais bloquer la circulation ou mettre en danger la sécurité publique et les autorités locales auraient eu parfaitement le droit d’arrêter les quelques dizaines de manifestants qui ont fermé l’intersection montrée à l’écran. Cependant, plutôt que d’aller parler au service de police de Miami de la façon dont la situation a été gérée, MSNBC s’est immédiatement précipité pour blâmer le gouverneur républicain de Floride et candidat potentiel à la présidentielle de 2024, Ron DeSantis.

Sanders a lu une déclaration du bureau du gouverneur: «En vertu de la loi préexistante de la Floride, bloquer ou obstruer une route sans permis approprié est depuis longtemps illégal. Il est déroutant que certains médias tentent de prétendre le contraire. » En réponse, le journaliste a feint d’ignorer que quiconque dans la presse ait un programme : « Bien sûr, c’est nous en tant que journalistes qui rapportent ce que les autres disent. Ce n’est pas l’agenda d’un journaliste, du moins ce que je peux voir ici.

Pour conclure le rapport, Sanders a donné une conférence :

Mais pour l’instant, vous pouvez voir le conflit où certaines personnes disent d’une part que la loi a été adoptée et a été adoptée en réponse à Black Lives Matter. Mais quand vous avez la première occasion d’appliquer la loi alors que les routes sont fermées, les grands axes routiers, pendant plus de six heures, la loi n’a pas été utilisée.

Il est clair que les militants de gauche sont impatients de s’emparer de cette question pour saccager DeSantis, c’est pourquoi le sujet est apparu sur les ondes de MSNBC.

Cet effort évident pour répondre aux enchères de BLM a été présenté aux téléspectateurs par Hyundai et Dove. Vous pouvez riposter en faisant savoir à ces annonceurs ce que vous pensez qu’ils parrainent un tel contenu.

Voici une transcription complète du rapport du 15 juillet :

11 h 52 HE

CRAIG MELVIN : Ce matin également, le président cubain s’est encore exprimé à la suite des plus grandes manifestations que la nation ait connues en un quart de siècle. Il reconnaît les lacunes de son gouvernement dans la gestion des pénuries alimentaires. C’est l’un des moteurs des manifestations. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, alors que les partisans des manifestants cubains à Miami poursuivent leurs manifestations, cela soulève un nouvel examen d’une loi que le gouverneur de Floride Ron DeSantis a signée en avril. Cette loi était en réponse aux manifestations de Black Lives Matter. Kerry Sanders de NBC est à Miami. Alors, Kerry, explique-nous la loi et comment elle pourrait être prise en compte dans les manifestations là-bas.

KERRY SANDERS : Eh bien, la loi est entrée en vigueur en réponse à Black Lives Matter. Et il est dit très clairement dans les 61 pages que si des gens se rendaient sur une artère principale, une rue, une autoroute, et la fermaient, ils feraient l’objet d’une arrestation et ce serait une arrestation pour crime. Jetons maintenant un coup d’œil aux photos de cette semaine sur la Palmetto Highway à Miami, une artère principale, qui a été fermée pendant plus de six heures par ces Cubano-Américains en soutien à ceux de l’île. Ce qui n’a pas été appliqué, c’est cette loi anti-émeute. Et donc la question s’est ensuite posée parmi ceux qui sont alignés sur Black Lives Matter ou ceux qui ne sont que des leaders des droits civiques qui pensaient que: «Eh bien, lorsque cette loi a été adoptée, nous étions soupçonnés de savoir pourquoi elle était adoptée et maintenant nous ne Je ne le vois pas appliqué uniformément. Écoutez ce que l’avocat Ben Crump avait à dire.

BENJAMIN CRUMP: Cela contredit complètement ce qu’ils ont dit lorsqu’ils ont adopté cette loi, qu’il ne s’agissait pas de Black Lives Matter mais que c’était un problème de sécurité publique. Et maintenant, nous regardons ce qui se passe à Miami, où ils ferment les principales autoroutes mais pourtant il n’y a pas d’application de la loi. C’est de l’hypocrisie 101.

SANDERS : Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a envoyé une déclaration disant en partie que « En vertu de la loi préexistante de la Floride, bloquer ou obstruer une route sans permis approprié est depuis longtemps illégal. Il est déroutant que certains médias tentent de prétendre le contraire. » Bien sûr, c’est nous en tant que journalistes qui rapportent ce que les autres disent. Ce n’est pas l’agenda d’un journaliste, du moins ce que je peux voir ici.

Mais le plus important, c’est que le gouverneur a dit qu’il y avait déjà une loi existante, mais parce qu’il a envoyé une déclaration, je ne pouvais pas alors lui poser directement une question, eh bien, s’il y avait une loi existante, pourquoi y avait-il besoin de la loi anti-émeute pour commencer ?

Maintenant, nous aurons peut-être l’occasion de parler au gouverneur plus tard dans la journée parce qu’il sera ici à Miami pour tenir une conférence de presse où il pourra, à une courte distance de chez moi, aborder cette question. Mais pour l’instant, vous pouvez voir le conflit où certaines personnes disent d’une part que la loi a été adoptée et a été adoptée en réponse à Black Lives Matter. Mais quand vous avez la première occasion d’appliquer la loi alors que les routes sont fermées, les grands axes routiers, pendant plus de six heures, la loi n’a pas été utilisée. Revenons à vous.

MELVIN : Kerry Sanders sur le terrain pour nous à Miami. Kerry, merci.