Après avoir dépassé Alonso, j’ai essayé de copier sa conduite

Yuki Tsunoda a admis que son père est un «grand fan» de Fernando Alonso le jour même où le jeune pilote japonais a dépassé le double champion du monde de Formule 1 en route pour une neuvième place.

Faisant ses débuts en F1 avec AlphaTauri au Grand Prix de Bahreïn, Tsunoda a réalisé une excellente course à partir de la 13e place sur la grille pour terminer dans les points.

Tsunoda a terminé troisième en F2 la saison dernière et semble s’être adapté très rapidement à la F1, mais a admis après la course qu’il copiait le style de conduite d’Alonso après avoir suivi et dépassé l’Espagnol pendant la course.

«Mon père est un grand fan de Fernando», a-t-il déclaré à Sky Sports F1. «Il aime son style de conduite.

«La première fois que mon père a vu Fernando, c’était à Suzuka. Il a déclaré que son accélération depuis le virage était la meilleure de tous les pilotes sur la grille.

«J’ai roulé avec lui quelques tours et j’ai appris de lui comment il gérait les pneus dans les virages. Après l’avoir dépassé, j’ai essayé de copier sa conduite et quelques virages étaient également meilleurs depuis ma voiture.

«Les choses que j’apprends de lui seront importantes pour l’avenir.»