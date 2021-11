Après avoir dépassé la tendance managériale de 2020/21, le PL pourrait-il battre un nouveau record en 2021/22 – Vital Football

Alors que les fans de football de Premier League profitent d’une pause dans la liste des matches avec l’ensemble des internationaux de novembre prenant désormais la priorité, la pause de novembre a répondu à certaines attentes car nous avons maintenant cinq managers licenciés au cours des deux dernières semaines.

Il semble certainement que le bon moment de la saison pour les fans de déterminer qui pourrait suivre le prochain et il y a beaucoup de Nouveaux bookmakers là-bas pour les fans qui aiment enquêter sur le flottement – ​​et 2021/22 pourrait être une saison record sur le front du sac.

Tout d’abord, au début du mois d’octobre, c’était le manège régulier de Watford avec Xisco Munoz en partance. La prise de contrôle de Newcastle United allait toujours voir Steve Bruce passer à autre chose et il l’a fait 17 jours plus tard. Puis, alors que nous avancions en novembre, ce fut au tour de Nuno Espirito Santo de devenir un autre Tottenham Hotspur victime malgré leur bon début de saison et cinq jours plus tard, c’est Daniel Farke de Norwich City qui est passé à autre chose (bien qu’il vienne de remporter sa première victoire). Le dernier à partir était Aston Villa (fan) Dean Smith après une séquence de cinq défaites consécutives, malgré l’absence de joueurs clés pour cause de blessure et la vente de 100 millions de livres sterling du talisman Jack Grealish au cours de l’été.

Nous n’avons même pas encore mi-novembre et cela fait déjà cinq ans, où par rapport à la saison dernière (2020/21), il a fallu jusqu’au 16 décembre pour que le premier manager soit déplacé (Slaven Bilic de West Bromwich Albion) et par la fin de la saison en mai, seulement Frank Lampard (Chelsea), Chris Wilder (Sheffield United) et Jose Mourinho (Tottenham Hotspur) avaient reçu leur P45.

Sans aucun doute, vous pouvez faire une supposition éclairée que cela était dû au fait que les fans ne pouvaient pas exprimer leurs frustrations dans les stades à travers le pays, mais avec les fans de retour cette année, la marge de manœuvre supplémentaire dont certains ont pu bénéficier la saison dernière n’est clairement pas en jeu. plus.

Avec un record de Premier League établi pour les licenciements en 2017/18 (y compris les patrons par intérim), si cette tendance se poursuit, la ligue est en passe de battre ce record de 15 changements de direction, mais vous seriez courageux de miser là-dessus. étant donné que cela semblait une année sans précédent.

Cela dit, le patron de Manchester United, Ole Gunnar Solksjaer, semble être en sursis, tout comme Rafael Benitez d’Everton après sa nomination cet été, et naturellement à Watford, Claudio Ranieri n’est pas assuré de voir la saison et il y a quelques d’autres candidats de choix à suivre si la forme ne parvient pas à se transformer dans les prochains mois.

Le reste de 2021/22 pourrait être intéressant pour plusieurs raisons.

Image de : unsplash.com