« Après avoir dessiné nous n’avons pas pu gérer le jeu »

21/12/2021 à 21:49 CET

L’entraîneur de Villarreal, Javi calleja, Il a commenté lors de la conférence de presse après la défaite de son équipe contre Villarreal (5-2) qu’ils ne savaient pas comment gérer le match une fois qu’ils ont obtenu une égalité de deux buts.

« Cela a été un match avec de nombreux moments, ils ont joué deux fois, mais nous sommes entrés dans le match même à égalité, mais une fois que nous l’avons fait, nous devrions savoir comment lire le jeu et mieux le moment. Ils ont continué de la même manière et savaient comment pour profiter de cette réaction et le condamner. Après le tirage, nous n’avons pas pu gérer le jeu », a-t-il souligné.

Le technicien a assuré que « Je souffre, il est très difficile d’égaler ces deux buts et une fois que nous l’avons fait, nous n’avons pas été en mesure d’amener le jeu sur notre terrainNous leur avons donné des facilités dont ils ont profité. »

Calleja a admis sa préoccupation pour le grand nombre d’objectifs qu’ils reçoivent. « Nous devons résoudre cela, car nous accordons des occasions claires. C’est vrai qu’ils ont de la qualité, mais nous devons être plus intenses en défense. »

Tras esta derrota, el Alavés se mantiene en la zona de descenso de la clasificación y al respecto Calleja apuntó que « de peores hemos salido, estamos empatados con dos equipos, será duro, pero creo que podemos hacerlo. De los refuerzos lo hablaremos con Sergio ces vacances ».