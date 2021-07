Après avoir dirigé le boom SPAC, les investisseurs méga-riches se tournent maintenant vers Bitcoin ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Après une année remplie de FAD pour les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) principalement conduites par des particuliers fortunés et des family offices privés, il semble maintenant que le duo se concentre sur la crypto dans une proportion remarquablement élevée.

Les SAVS ont récemment créé un retour sur investissement souhaitable pour ces personnes puisqu’elles sont créées pour fusionner ou acquérir des start-ups prometteuses qui nécessitent un capital énorme sans nécessairement emprunter la voie traditionnelle des introductions en bourse.

Un virage croissant vers la crypto

Le désintérêt des investisseurs pour les entreprises traditionnelles a été attribué principalement aux réglementations strictes de la SEC et au taux d’échec élevé des start-ups, ce qui les a incités à s’aventurer dans d’autres alternatives d’investissement, notamment les crypto-monnaies.

S’adressant à Bloomberg, Meena Flynn, co-responsable mondiale de la gestion de patrimoine privé chez Goldman Sachs, a noté que les family offices influençant les marchés des capitaux avaient continué d’augmenter.

“En termes de ce que nous avons trouvé le plus remarquable, ce sont les allocations aux alternatives, leur intérêt pour les actifs numériques et également leur concentration sur les activités d’exploitation”, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si ces personnes fortunées partageaient une approche similaire pour investir dans la cryptographie avec les day traders les plus passionnés, elle a noté que ces personnes se concentraient principalement sur la valeur et adoptaient une approche d’investissement à long terme.

“Je dirais que l’intérêt est absolument là quand vous voyez Bitcoin parabolique comme nous l’avons fait au premier trimestre, les investisseurs posent certainement beaucoup de questions et il y a cette enquête qui suggère qu’environ 15% des familles sont investies dans des crypto-actifs et 45 % de plus qui le regardent. »

Elle a noté que les 15 % qui sont investis le font prudemment à seulement 1 à 3 % de leur portefeuille. Ces investisseurs considéraient ces avoirs comme potentiellement une couverture contre l’inflation.

Les 45% s’intéressaient principalement à la valeur en magasin de Bitcoin, entre autres questions concernant les vents contraires ou contraires de la réglementation et l’investissement durable.

Les SPACS basés sur la cryptographie ont le vent en poupe

Même si des particuliers plus riches s’aventurent dans l’investissement dans la crypto-monnaie, SPACS a également emprunté une voie similaire avec des sociétés de cryptographie notables fusionnant avec des sociétés d’acquisition pour développer leurs activités.

Plus tôt ce mois-ci, la société privée Far Peak acquisition Corp. a annoncé un accord SPAC pour rendre publique la start-up de cryptographie Bullish.

« C’est une opportunité d’investir tôt dans l’activité de structure de marché des actifs numériques. Je crois qu’il a beaucoup de récompenses. J’entre en tant que PDG. de cette entreprise à temps plein. – Les actifs numériques sont là pour rester. Le talent d’ingénieur le plus intelligent se lance dans les actifs numériques ; les actifs numériques résolvent des problèmes très importants », a déclaré Tom Farley, PDG de Far Peak Acquisitions Corp, dans une interview à CNBC.

C’est même alors que Core Scientific, la plus grande société d’extraction de bitcoins en monnaie numérique, a annoncé mercredi son intention de fusionner avec XPDI, une SPAC qui fera de Core Scientific une société cotée en bourse sur le Nasdaq.

Le prix du Bitcoin a augmenté au 2e trimestre de l’année pour atteindre près de 65 000 $ avant de corriger d’environ 53 % en mai. Cette correction a attiré de manière impressionnante l’intérêt des entreprises privées et des family offices pour la compréhension de la technologie distribuée par la blockchain et le grand livre, ce qui a incité un nombre notable à allouer une partie de leur portefeuille d’investissement aux crypto-monnaies et aux entreprises liées à la crypto.

Graphique BTCUSD par TradingView

À l’avenir, ils voient de nombreuses opportunités sur les marchés privés où ils peuvent investir au début en tant qu’entreprises publiques et plus tard profiter des technologies pour gérer leurs entreprises plus efficacement.