Après avoir égalisé Simeone, c’est au tour de Llorente

09/07/2021 à 18:22 CEST

Alba López

Une fois la rénovation de Simeone terminée, L’Atlético accélère la planification de la prochaine saison. Après avoir approuvé une injection de capital de 180 millions d’euros à l’Assemblée, le club se sent plus fort que jamais et est prêt à tout donner cet été. L’objectif est de donner ce petit saut de qualité au sein de l’effectif qui permet à Cholo de se débarrasser de l’épine de la Ligue des Champions avant l’expiration de votre nouveau contrat en 2024.

A) Oui, le prochain à passer par les bureaux du Wanda Metropolitano sera Marcos Llorente, un joueur crucial du champion de l’Atleti et dont la prolongation de contrat mijote depuis le début de l’année comme le footballeur lui-même l’a avoué. “Il y a eu des conversations il y a longtemps (à renouveler), c’est vrai, mais rien n’était finalisé et la négociation n’était pas terminée. Je n’ai aucun problème et quoi qu’il arrive. Il me reste de nombreuses années. Mon idée est de continuer, je’ Je vais bien, je suis heureux à l’Atlético de Madrid », a admis Llorente lors de l’Eurocup.

Attacher le milieu de terrain, cependant, ne sera pas une tâche facile. Ses performances exceptionnelles lors de la dernière campagne l’ont revalorisé au point de devenir le footballeur espagnol avec la plus haute valorisation du portail spécialisé ‘Transfermarkt’ et pour assurer sa continuité, l’Atlético devra gratter son portefeuille.

Pendant ce temps, selonSûrement le journal ‘As’, les colchoneros ne perdent pas la trace de Gonzalo Villar, moitié de Rome et international avec l’Espagne des moins de 21 ans. Simeone veut construire un milieu de terrain en béton et sa signature ne serait pas en contradiction avec Rodrigo de Paul, qui deviendra officiel à l’issue de l’America’s Cup.