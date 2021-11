Après avoir été capturé au GP du Mexique, ​​Chumel Torres leur rappelle le leader de Morena et Estefanía Veloz lorsqu’ils ont dit que la F1 était « fifi »

L’influenceur et comédien mexicain a de nouveau fait parler de lui sur ses réseaux sociaux, car après la célébration du Grand Prix de Formule 1 (F1), dans lequel le pilote Sergio « Checo » Pérez a obtenu une place sur le podium, devenant ainsi le premier Mexicain qui a pris la troisième place de la compétition internationale de sport automobile.

Dans ce contexte, Chumel Torres a utilisé ses réseaux sociaux pour partager une photographie dans laquelle le leader national du parti Mouvement de régénération nationale (Morena), Mario Delgado Carrillo, et ce qui semble être la panéliste Estefanía Veloz, qui a critiqué il y a quelques années les participants de la course du championnat du monde automobile, c’est pourquoi il a eu un affrontement via Twitter avec le pilote d’El Pulso de la República.

En 2019, l’activiste également a déclenché un intense débat sur les réseaux sociaux, après avoir utilisé le terme « pigmentocratie » lors de la diffusion de l’émission « Punto y Contrapunto » sur Foro TV après avoir commenté le retour de la F1 au Mexique. « Oui, c’est une activité fifi pour le coût des billets (…) La Formule 1 est un événement pour se rassembler parmi la classe supérieure qui peut se le permettre », a déclaré Veloz.

De cette façon, Chumel Torres a tweeté, ironiquement, le message suivant : « Pigmentocracia, ils avaient raison. » Ceci après que la morenista et le panéliste auraient assisté à l’événement. Par ailleurs, le leader national du parti cerise a félicité le pilote via son compte Twitter officiel, un réseau social dans lequel des internautes l’ont attaqué pour les critiques que la discussion sur l’austérité républicaine d’Andrés Manuel López Obrador (AMLO) et de Claudia a soulevées. Sheinbaum Pardo pour ne pas avoir contribué d’argent public à l’événement.

« Très bien Mario ! Féliciter Checo, c’est parler d’inclusion, plus de divisions dans notre pays ! Il n’y a pas de sport facile », « Merde opportuniste, mais tu as rabaissé le grand prix mexicain pour être élitiste et fifi, comme toujours le 4T avalant tes mots et tes actes » et « Mais tu voulais annuler la Formule 1 au Mexique », étaient certains des commentaires que Mario Delgado a reçus dans son message Twitter.

Cependant, il y avait aussi des internautes qui s’en sont pris à l’activiste via ce même réseau social. « C’est donc de cette pigmentocratie dont parlait mon précieux amour Estefanía Veloz », « Selon elle, un pur güerito aux yeux bleus allait en Formule 1 et c’est pourquoi cela n’avait pas d’importance (et c’était même un devoir) pour l’éliminer. Avaler des crapauds comme toujours « et » Pure pigmentocratie par ici « , ont écrit les utilisateurs de Twitter.