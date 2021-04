Après avoir été complètement déchiré, la star de la belle et la bête Luke Evans va au piège de la soif

Parallèlement à ses réalisations physiques, Luke Evans l’a tué sur le front des acteurs ces dernières années. En plus de Beauty and the Beast, 2017 l’a vu reprendre Owen Shaw dans Fate of the Furious et jouer William Moulton Marston dans Professor Marston and the Wonder Women, suivi de State Like Sheep et 10×10 en 2018. 2019 a vu Evans apparaître dans six films, y compris Murder Mystery et Midway, et sa dernière apparition cinématographique était dans Crisis, qui a chuté en mars. Evans a également joué avec Daniel Brühl et Dakota Fanning dans la série TNT The Alienist, et a fourni sa voix pour la série animée Hulu Crossing Swords.