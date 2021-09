Après avoir été dans le coma, la boxeuse mexicaine Jeannette Zacarías décède

in

Ce jeudi après-midi, a été annoncée la mort de la boxeuse mexicaine, Jeannette Zacarías, qui était dans un coma artificiel depuis plusieurs jours, après avoir reçu le week-end dernier un fort KO par la Canadienne, Marie Pier Houle.

Le week-end dernier, Jeannette Zacarías s’est produite lors d’un spectacle de boxe organisé par le promoteur, GYM Gala Boxing, à Montréal, Canada.

La combattante aztèque a reçu une sévère punition de sa rivale, Marie Pierre Houle, l’arbitre a arrêté le combat lorsqu’il a vu la sévère punition que le Mexicain a reçu. Alors que Houle célébrait le triomphe, Jeannette a disparu sur le ring en raison des coups portés à son visage.

Elle a été emmenée à l’hôpital et Jeannette n’a pas pu reprendre conscience, alors ils ont choisi de la plonger dans le coma afin de permettre à son corps et à son cerveau de se reposer pour récupérer plus rapidement.

Mais tout s’est terminé cet après-midi lorsque j’ai annoncé que Jeannette avait cessé de montrer ses signes vitaux.

