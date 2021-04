À 42 ans, et avec tout, de Beauty and the Beast à The Alienist, lui donnant des crédits dignes de se vanter, Luke Evans serait un excellent candidat pour le statut 007. Et assez intéressant, il a été noté dans cette même interview que s’il remportait le rôle, il serait le deuxième acteur d’origine galloise à jouer James Bond. Le premier était Timothy Dalton, toujours sous-estimé. Mais Evans ne prend pas cette conversation à la légère, car il expose ces sentiments sur l’état actuel de Bond: