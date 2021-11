Après avoir été déjoué par un milliardaire, ConstitutionDAO fait face à des questions persistantes

Alors que la poussière retombe sur l’une des expériences de cryptographie les plus ambitieuses de mémoire récente, une multitude de questions restent sans réponse, à commencer par le sort de plus de 49 millions de dollars de dons.

Jeudi soir, la maison d’enchères Sotheby’s a accueilli un enchérisseur inhabituel : ConstitutionDAO, un groupe ad hoc de plus de 17 000 donateurs qui se sont mobilisés pour acheter collectivement un tirage rare de la Constitution des États-Unis.

Alors que l’enchère s’est terminée à 43,2 millions de dollars – en deçà des 49,5 millions de dollars levés par l’organisation autonome décentralisée (DAO) – le coût prévu associé à l’assurance, au stockage, aux frais d’enchères et au transport, entre autres frais généraux, a empêché le DAO d’enchérir plus haut.

Selon un article publié vendredi dans le Wall Street Journal, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Ken Griffin a réussi à surpasser le groupe.

Néanmoins, de nombreux observateurs ont salué la tentative comme une démonstration remarquable des DAO en tant qu’outils de coordination – l’ensemble du projet a été conçu et exécuté en moins d’une semaine dans le cadre d’un processus que les initiés ont qualifié d’entreprise en « hyper-croissance ».

« Il s’agit d’un groupe de personnes qui étaient des étrangers jeudi, se ralliant avec une mission pour acheter une copie de la Constitution », a déclaré vendredi matin le PDG de Metaversal, Yossi Hasson, dans une interview à CoinDesk, également le plus grand contributeur du DAO à 1 000 ETH ( 4,2 millions de dollars).

Malgré les grandes ambitions, cependant, le groupe a échoué et une foule de questions demeurent : qui obtient l’argent levé ? Qu’advient-il des jetons de gouvernance contrecarrés pour le DAO ? Et, peut-être le plus important, quelle est la prochaine étape pour ce qui pourrait être le début d’un mouvement de financement participatif ?

Qui a gagné?

Alors que la spéculation tourbillonnait la nuit de l’enchère selon laquelle une autre entreprise de cryptographie pourrait être responsable d’avoir surenchéri sur ConstitutionDAO – peut-être même un autre DAO comme Flamingo ou Pleasr – il a été révélé vendredi après-midi que le gagnant était le milliardaire de hedge funds Ken Griffin.

Le fondateur de Citadel a affirmé en février qu’il « ne sait pas comment penser » aux crypto-monnaies comme le bitcoin et, par conséquent, n’y pense pas du tout.

Plus tard dans l’année, cependant, alors que les prix explosaient dans l’ensemble de l’industrie, il a qualifié la cryptographie d' »appel djihadiste » contre le dollar américain.

L’homme de 53 ans aurait l’intention de faire don du document à un musée.

PERSONNES dans le doute

Le DAO a collecté des fonds via Juicebox, un outil de collecte de fonds communautaire basé sur Ethereum. En échange de dons d’ETH, les individus ont reçu PEOPLE, un jeton ERC-20 qui aurait accordé aux propriétaires des pouvoirs de gouvernance dans la ConstitutionDAO, qui aurait géré une LLC qui possédait réellement le document.

Certains donateurs semblaient spéculer sur le prix des PEOPLE s’appréciant lors d’une vente aux enchères, et en effet, les PEOPLE se sont brièvement ralliés aux échanges décentralisés après la clôture des dons, mais le jeton s’est depuis écrasé à la nouvelle que le DAO a perdu la vente aux enchères.

Les donateurs de l’ETH pourront réclamer leurs fonds au prorata (moins les frais d’essence) et, selon le Discord officiel, plus d’informations sur le retour seront publiées aujourd’hui. Il n’est pas clair si les utilisateurs échangeront des PERSONNES contre des ETH, ou si les adresses donatrices pourront simplement réclamer les fonds qu’ils ont ajoutés.

L’échange cryptographique FTX aurait également aidé le DAO à convertir l’ETH donné en espèces; il n’est pas clair si le taux de conversion au moment de l’enchère et le moment du retour pourraient avoir une incidence sur le montant du remboursement que les donateurs recevront.

Cependant, les frais d’essence peuvent s’avérer être un obstacle important pour que certains donateurs récupèrent leur argent, quelle que soit la méthode de retour.

L’augmentation a été un exploit de financement participatif, avec plus de 17 000 donateurs – dont beaucoup de nouvelles adresses Ethereum – et un don médian d’un peu plus de 200 $.

Je me suis demandé combien de personnes effectuaient des transactions avec la crypto pour la première fois à cause de @ConstitutionDAO . . .@DuneAnalytics a répondu à ma question avec ce graphique : https://t.co/HsuMHNNu1b Voilà à quoi ressemble le changement. . . et cela pourrait durer longtemps après la vente aux enchères d’aujourd’hui. https://t.co/ueGFv1BBwF pic.twitter.com/YM0TZX04tl – Alison McCauley (@unblockedfuture) 18 novembre 2021

Faire un don et demander un remboursement pourrait absorber plus de la moitié du don médian, et certains observateurs ont suggéré d’utiliser une solution de couche 2 pour garantir que les petits donateurs récupèrent une part plus importante de leurs fonds, mais les détails n’ont pas encore été divulgués.

Un DAO par jour

Dans le sillage de l’effort juste à côté de la ligne d’arrivée de ConstitutionDAO, les contrefaçons semi-sérieuses et les imitateurs espérant imiter leur succès abondent actuellement.

Les gags de Twitter se sont concentrés sur l’achat d’une variété d’équipes de basket-ball professionnelles, le parc d’attractions Seaworld, des centres commerciaux abandonnés dans le but de les convertir en arènes de paintball, Sotheby’s lui-même (afin d’éviter qu’une injustice comme la perte de jeudi soir ne se reproduise) et un jet privé qui vole sans escale entre New York et Los Angeles.

Nous devrions former un DAO pour renommer chaque bâtiment Ken Griffin en Peter Griffin – Luiz DT (@dgntec) 19 novembre 2021

Les membres du DAO lui-même réfléchissent également à leur prochain mouvement.

Il y a un mouvement naissant dans les canaux de médias sociaux pour identifier et rechercher une pièce alternative à acheter au lieu de rembourser des fonds, mais jusqu’à présent, l’effort n’a pas augmenté.

Les gens ne veulent vraiment pas que @ConstitutionDAO démissionne. pic.twitter.com/s4PNCwsCJg – weisser.eth (📜, 📜) (@julianweisser) 19 novembre 2021

Bien qu’aucun projet n’ait montré de signes de vie, il semble peu probable que la tendance des flashmob DAO disparaisse tout simplement – les recherches Google pour « DAO » sont à un niveau élevé pour l’année.

Le concept n’a pas bénéficié d’une telle attention depuis l’échec de The DAO, une première expérience d’investissement dont l’effondrement a conduit à la création d’Ethereum Classic.

La prochaine poussée majeure de DAO pourrait simplement être une autre vente aux enchères.