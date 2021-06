Après avoir été expulsé de chez lui, Andy Dick arrêté pour agression avec une arme mortelle

in

La relation d’Andy Dick avec Elisa Jordana a fait la une des journaux cette année, car les deux étaient censés être mariés, même si Dick serait toujours légalement marié à son ex Lena Sved, avec qui il partage deux enfants. Dick, qui a affirmé qu’il était pansexuel sur Kermit and Friends en mai, a également été vu en train d’embrasser une autre femme peu de temps après que ses « fiançailles » avec Jordana aient été rendues publiques. Leurs fréquentations douteuses ont suscité beaucoup de soupçons, et Jordana n’a définitivement rien précisé en racontant son histoire. Elle s’est d’abord demandé à haute voix si elle était sortie avec quelqu’un en prison auparavant, donnant l’impression qu’ils sont ensemble. Mais ensuite, en mentionnant que Dick flirtait avec la serveuse du restaurant, elle a dit qu’il était gay.