Après avoir été grave pour Covid-19, Óscar de la Hoya a quitté l’hôpital

Óscar de la Hoya se remet de son infection au COVID-19 (Photo : . / Caroline Brehman)

Le fondateur de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, a été licencié, après s’être remis d’une “photo grave” de coronavirus. Vendredi dernier, le 3 septembre, le boxeur à la retraite avait mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux où il était observé hospitalisé au White Memorial Medical Center, situé dans la ville de Los Angeles, en Californie, tout en expliquant que malgré sa vaccination il était atteint du virus .

Ce lundi, l’état de santé du Golden Boy a été annoncé, qui selon TUDN est déjà sorti de l’hôpital et poursuivra son traitement à domicile.

Sa respiration s’est nettement améliorée et avec une saturation comprise entre 98 et 99 dans ses niveaux d’oxygène. En raison de cette situation et malgré le fait qu’il ne soit pas guéri de la maladie, il pourra être isolé à domicile sans avoir besoin de soins intensifs dispensés par un hôpital, avec lequel il est sorti le dimanche.

De son entourage, ils ont assuré qu’il passera 15 à 20 jours à l’abri pour éviter toute contagion dans sa famille. Concernant sa condition physique et les inconforts qu’il présente (fatigue et douleurs musculaires), il est médicamenté pour contrer l’inconfort causé par le coronavirus.

Avec sa contagion, le combattant de 48 ans a dû suspendre son retour sur le ring, après 12 ans de retraite il avait accepté un combat avec le combattant d’arts mixtes Vitor Belfort. Le combat serait l’une des expositions de l’événement Triller Fight Club Presents Legends II 2021 le 11 septembre. Pour le moment, il n’a pas été dit si ce procès aura lieu ou non à l’avenir.

