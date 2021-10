Après avoir été Lady Di dans Spencer, Kristen Stewart réalise son propre film

Kristen a annoncé sur un podcast Variety qu’elle adaptera et réalisera The Chronology of Water, le livre de mémoires de Lidia Yuknavitch, écrivaine américaine de renom, qui dans ce livre parle du genre, de la sexualité, de la violence et de la famille du point de vue d’un nageur de longue date devenu artiste. Son histoire retrace la douleur dans le développement de la sexualité d’une jeune femme que certains définissent comme non traditionnelle en raison de son attirance pour les hommes et les femmes.

LOS ANGELES, CALIFORNIE – 26 OCTOBRE: Kristen Stewart assiste à la première à Los Angeles de « Spencer » de Neon au DGA Theatre Complex le 26 octobre 2021 à Los Angeles, Californie. (Photo par Amy Sussman / .) (Amy Sussman / .)

Sur le podcast, Stewart a déclaré qu’il cherchait sa Lidia Yuknavitch. « Nous sommes en train de lancer le casting », dit Stewart. « Nous nous sommes mis en place et nous y réfléchissons depuis longtemps. Je suis tellement excitée. Cela a pris le temps nécessaire. Certains de ces projets prennent une décennie à assembler. Simplement Je profite de toutes les armes de ma vie et je commence à parler de choses avant qu’ils sont vraiment pertinents, mais c’est plus pertinent que jamais. Nous diffusons maintenant le film. Nous retrouvons notre Lidia Yuknavitch. »