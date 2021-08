Après avoir été licencié par l’UFC, Max Rohskopf s’est à nouveau battu et a gagné par TKO à CW 126

Le premier événement Cage Warriors à San Diego, CW 126, a laissé les fans en redemander après une incroyable nuit d’action. Parmi ses bonnes batailles s’est produite une qui a marqué le retour dans la cage de l’ancien UFC Max Rohskopf, qui a remporté une bonne victoire TKO au premier tour contre Jeff Creighton.

Il ne fait aucun doute que Rohskopf semblait désireux de montrer qu’il avait appris de ses erreurs passées. Tout le monde se souvient que lors de ses débuts à l’UFC, le combattant a affronté Austin Hubbard et après un premier tour sans grand souvenir, un deuxième tour a suivi où il a reçu une sévère punition. La vérité est que le natif de l’Ohio a dit à son entraîneur Drysdale qu’il ne continuait pas et qu’il n’a pas pu le convaincre de continuer. L’action a été désapprouvée par les autorités de l’entreprise qui ont décidé de la retirer.

La nouvelle indique que, un peu plus d’un an après l’épisode controversé, l’athlète est passé à l’action pour la première fois, dans le Cage Warriors 126, organisé dimanche, en Californie, et a battu Jeff Creighton en 2m21s de combat, punissant durement son rival au sol comme on peut le voir dans la vidéo.

Avec l’aimable autorisation : @CageWarriors

Cage Warriors se tourne maintenant vers Londres pour sa cinquième série de trilogie, CW 127, CW 128 et CW 129 du 30 septembre au 2 octobre.

