Après avoir été mis au milieu de l’affaire Epic contre Apple, Roblox dit que ses développeurs font des “ expériences ” et non des jeux

Au cours de la semaine 2 du procès Apple contre Epic Games, la création de jeu populaire Roblox a été placée au milieu de l’affaire judiciaire, qu’il s’agisse d’un jeu ou d’une «expérience». Après des heures de discussions, et Apple le définissant comme une «expérience», Roblox a par hasard remplacé le mot «jeu» sur son site Web.

Ce qui pouvait ressembler à une blague était en fait une question sérieuse dans le procès Apple vs Epic Games. Dans un e-mail de 2017, le directeur du marketing d’Apple, Trystan Kosmynka, a déclaré qu’il était «surpris» que «Roboblox» ait été approuvé pour l’App Store. Epic Games a décidé de porter à nouveau la décision devant le tribunal pour tenter de mettre en doute le processus d’examen de l’App Store d’Apple.

«Si vous pensez à un jeu ou à une application, les jeux sont incroyablement dynamiques, les jeux ont un début, une fin, il y a des défis en place. Je regarde les expériences de Roblox similaires aux expériences de Minecraft. Ce sont des cartes. Ce sont des mondes. Et ils ont des limites quant à ce dont ils sont capables », a déclaré Kosmynka.

Roblox est un phénomène chez les enfants et les adolescents. Comme Polygon l’a défini en mars, «Roblox est une plateforme en ligne et une vitrine où les utilisateurs vont jouer à des jeux. Roblox n’est pas un jeu, c’est un endroit où les gens jouent à des jeux créés par d’autres développeurs. En ce sens, il ressemble plus à la plate-forme PC Steam qu’à n’importe quel jeu pour enfants en ligne. Ce qui différencie Roblox de tout ce qui existe dans l’industrie des jeux – y compris une vitrine comme Steam – est que tous les jeux sont créés par ses utilisateurs. »

Après avoir été mis au milieu du procès, les développeurs de Roblox ont changé, peut-être en réponse à l’affaire judiciaire, partout où il a été nommé «jeu» sur son site Web en «expérience». Par exemple, l’onglet «Jeux» lit désormais «Découvrir» sur ses applications iOS et Android.

S’adressant à The Verge, un porte-parole a déclaré:

«Le terme« expériences »est cohérent avec la façon dont nous avons fait évoluer notre terminologie pour refléter notre réalisation du métaverse. Roblox est une communauté en ligne où les gens font des choses ensemble dans des mondes virtuels, et au fil des ans, nous avons commencé à qualifier ces mondes d’expériences, car ils représentent mieux le large éventail de lieux immersifs en 3D – des obbys aux concerts virtuels – que les gens peuvent apprécier. avec leurs amis.

Comme le procès suivra jusqu’au 24 mai, nous aurons sûrement plus de discussions sur ce que sont les V-bucks et les jeux, mais ce que nous espérons découvrir est la réponse du juge si l’App Store d’Apple est un monopole ou si Epic s’est trompé et finalement ramènera Fornite dans l’écosystème Apple.

