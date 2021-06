Après avoir été servi, crie “Tresspassing!” dans Rage ⋆ .e

La tentative de coup d’État du 6 janvier a été si traumatisante et importante qu’il est facile et compréhensible d’oublier certains des détails les plus mineurs et les retombées de cette horrible journée. Certains d’entre nous ont peut-être oublié que des membres du Congrès ont poursuivi certaines personnes impliquées dans l’incitation à la foule.

Eric Swalwell a poursuivi plusieurs accusés qui, selon lui, ont incité la foule, dont son collègue membre du Congrès Mo Brooks de l’Alabama. Brooks est l’une des personnes les plus MAGIQUES que l’on puisse trouver, au Congrès ou en dehors. Brooks a également attiré les foules dans un discours le 6 janvier. D’où le procès de Swalwell.

Comme presque tout le monde le sait, on peut déposer une plainte à tout moment. Mais le procès ne commence vraiment que lorsque les accusés ont reçu les papiers. Assez drôle, les gens n’aiment pas se voir imposer des poursuites. Les personnes qui sentent qu’elles sont sur le point d’être servies feront tout leur possible pour éviter le service. Mais il y a des règles qui facilitent le service. On peut signifier une personne en donnant le document à toute personne de plus de dix-huit ans qui réside à la résidence du défendeur, par exemple un conjoint, un autre significatif, des enfants adultes ou un colocataire.

Mo Brooks a fait tout son possible pour éviter le service, ce qui, nous supposons, signifiait aller jusqu’à ce que le personnel refuse l’entrée de son bureau et ne sorte pas de son bureau tant que cela ne semble pas clair. Il s’est probablement garé dans un endroit secret. Mais les serveurs ont finalement obtenu que la femme de Brooks ouvre la porte. Nous supposons qu’elle a plus de 18 ans mais Alabama et… Non, il est correctement servi.

Nous sommes presque certains que le serveur n’est pas entré par effraction dans la maison. De plus, sonner à la porte ne devient presque jamais une intrusion. Quoi qu’il en soit, Brooks insiste sur le fait que les serveurs de processus ont empiété sur sa propriété, ce qui, même si cela est vrai (peu probable), pourrait être mauvais pour le serveur de processus. Mais nous soupçonnons que cela compte toujours comme un véritable « service » pour le procès de Swalwell.

Mo est fou, vous tous :

.@EricSwalwell Eh bien, Swalwell a ENFIN fait son travail, a signifié une plainte (sur ma FEMME). L’équipe HORRIBLE de Swalwell a commis un CRIME en se faufilant illégalement DANS MA MAISON et en accostant ma femme ! Alabama Code 13A-7-2 : intrusion criminelle au 1er degré. Année de prison. 6000 $ d’amende. Plus à venir! pic.twitter.com/d7ikQFdM10 – Mo Brooks – Approuvé par le président Trump 🇺🇸 (@MoBrooks) 6 juin 2021

Notez que c’est une mauvaise idée de laisser son mot de passe dans une image de son ordinateur. Mais Mo n’est pas le taco le plus croustillant du déjeuner spécial MAGA. Nous soupçonnons fortement que Mo est juste fou du procès et désespéré de se déchaîner de colère, de se venger de Swalwell. Comme Mo typique, il ne réalise pas tout à fait que Swalwell n’a exactement rien à craindre.

Si ce n’était pas un service efficace, ils peuvent servir Mo lors de son prochain discours aux MAGA, ou le prochain, ou le prochain, ou…

