Après avoir été testé positif à Covid, le ministre de la Défense Rajnath Singh se rétablit bien, selon un responsable

Le ministre de la Défense Rajnath Singh, qui a été testé positif au COVID-19, se rétablit bien, a déclaré mardi un porte-parole du gouvernement. Un Bharat Bhushan Babu, le principal porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré qu’une équipe de médecins de l’hôpital de recherche et de référence (R&R) de l’armée avait examiné Singh.

« Une équipe de médecins de l’hôpital militaire (R&R) de Delhi Cantt a examiné hier Raksha Mantri Shri @rajnathsingh qui avait été testé positif au COVID. Il se remet bien », a tweeté Babu. Singh a déclaré lundi sur Twitter qu’il avait été testé positif pour COVID-19 et qu’il était en quarantaine à domicile.

« J’ai été testé positif pour Corona aujourd’hui avec des symptômes bénins. Je suis en quarantaine à domicile. Je demande à tous ceux qui sont récemment entrés en contact avec moi de s’isoler et de se faire tester », a-t-il déclaré. Le ministre d’État à la Défense, Ajay Bhatt, a également déclaré qu’il avait été testé positif au COVID-19.

