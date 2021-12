Après avoir évolué favorablement, Silvia Pinal quitte l’hôpital – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

L’actrice mexicaine Silvia Pinal, icône du cinéma et du théâtre dans ce pays, a quitté mercredi l’hôpital où elle était hospitalisée depuis le 23 décembre pour covid et poursuivra son traitement à domicile après avoir amélioré sa santé, a confirmé la fille de l’artiste Sylvia Pasquel.

Le 23 décembre, la diva mexicaine du cinéma a commencé avec des problèmes de tension artérielle et a ensuite été diagnostiquée avec un coronavirus.

Ces derniers jours, sa fille Sylvia Pasquel a rapporté que Silvia Pinal allait bien.

Il a souligné qu’il finirait bientôt son traitement pour des problèmes des voies urinaires.

« Ma mère va toujours parfaitement bien, stable sans aucun symptôme, avec tous ses signes vitaux parfaits, elle a encore un peu de toux et ils traitent déjà le virus qu’ils ont trouvé dans les voies urinaires, ils lui donnent déjà un antibiotique, je croire que dans Le traitement se terminera pendant encore deux jours, mais tout le reste va bien, la toux est quelque chose dont nous savions déjà qu’elle allait sortir car c’est une toux chronique, mais elle n’est pas hypertensive, tout à l’heure est avec son parfait signes vitaux, oxygénation parfaite et merveilleusement bien, ma mère est un chêne et béni soit Dieu elle va très bien, j’espère qu’elle rentrera très bientôt chez elle », a déclaré Sylvia Pasquel.

L’actrice était complètement vaccinée mais manquait sa dose de rappel, selon ses proches.

Dès le début, les proches de l’actrice, qui a été immortalisée par le cinéaste espagnol Luis Buñuel dans le film Viridiana (1961), ont précisé à la presse que la santé de Pinal était stable.

« Ma mère va super bien, elle sera super bien soignée, bien sûr personne ne peut s’approcher, comme si elle était en réanimation, exactement la même, mais à la maison », a ajouté Pasquel.

Pinal est arrivée chez elle, dans le sud de Mexico, dans l’après-midi après avoir quitté l’hôpital privé où elle avait déjà été transférée de la zone COVID vers l’unité de soins intensifs.

L’artiste est considérée comme l’une des grandes figures du cycle d’or du cinéma national, à l’instar d’autres symboles de l’époque tels que Dolores del Río (1904-1983) et María Félix (1914-2002).

Pinal est devenu une figure proche d’une toute nouvelle génération de Mexicains lorsqu’il a produit et présenté la série d’anthologies « Mujer, cases de la vida real » (1986-2007) à la télévision.

Le Mexique a enregistré au cours des dernières heures 167 décès dus au covid qui portent le total des décès à 298 944, en plus de 4 426 nouvelles infections pour un total de plus de 3,95 millions de cas.

Avec ces chiffres, le pays reste le quatrième avec le plus de décès dus au covid, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, et le quinzième en nombre d’infections confirmées, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.