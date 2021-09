Après avoir fait exploser les producteurs de Bravo, Lex Wilson de Below Deck Med voudrait vendre des détails sur la saison

Au cours des dernières semaines, Lexi Wilson a appelé à plusieurs reprises Bravo et ses producteurs à ses plus de 12 000 abonnés sur son compte Instagram privé. Selon ., elle a carrément nommé les comptes Instagram Below Deck: Mediterranean et Bravo pour avoir soi-disant permis aux « menaces de mort » contre elle et aux « psycho-fous de se sentir responsabilisés ». Plus récemment, après la diffusion de l’épisode de son licenciement, Wilson s’est plainte de son montage et a même appelé un producteur exécutif par son nom, en disant (via Decider):