Après avoir fait naufrage sur Tucker pour une position pro-trans, Asa Hutchinson pose les yeux sur la Maison Blanche ⋆ .

Le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, un républicain, a attiré la colère de la majorité du Parti républicain lorsqu’il a opposé son veto à une législation qui empêcherait les enfants de subir des mutilations génitales permanentes dans le but de faire la transition entre les sexes. La législature de l’Arkansas a finalement annulé son veto, permettant au projet de loi de devenir loi, mais même après que Hutchinson ait été confronté à une interview embarrassante avec Tucker Carlson, ses yeux sont maintenant fixés sur la Maison Blanche.

La loi que Hutchinson a refusé de signer interdirait aux médecins de prescrire des inhibiteurs de la puberté – des hormones – aux enfants qui se croient transgenres, et interdirait aux médecins de commettre des castrations physiques contre des enfants. Hutchinson a eu une entrevue conflictuelle avec Carlson et a finalement doublé sa position selon laquelle il est important que les enfants soient castrés chimiquement ou physiquement par des médecins.

Nous essayons également de nous retenir en tant que conservateurs, nous n’avons pas à être impliqués dans tous les problèmes. Si vous voulez élargir le parti, si vous voulez revenir aux principes, alors réfléchissons au moins, de manière raisonnée, à savoir si c’est le bon projet de loi », a déclaré Hutchinson. Carlson a conclu l’interview en se moquant de Hutchinson, en disant: «Très bien, c’est la position conservatrice.»

Dernière question de Tucker au gouverneur Hutchinson: «Il y a dix ans, si quelqu’un avait dit ‘hé Asa Hutchinson, vous allez être gouverneur de l’Arkansas et vous allez opposer votre veto à un projet de loi qui aurait protégé les enfants de la castration chimique’, que pensez-vous que vous auriez dit? 4 / pic.twitter.com/6BPYjktmYG – The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) 7 avril 2021

Maintenant, un site Web d’information de l’Arkansas affirme que Hutchinson envisage de créer une organisation nationale qui veillera à ce que ses politiques soient portées au niveau national en 2022, apparemment dans le but ultime de se présenter à la présidence en 2024.

«2022 est une année très, très importante pour notre pays et pour notre parti, et je veux participer à ce débat. Ainsi, lorsque la session législative sera terminée, j’espère mettre en place un effort de leadership national appelé «Amérique forte et libre», où je pourrai contribuer à influencer la direction de notre pays en 2022. Nous verrons où cela mène », a déclaré Hutchinson. Parlez affaires et politique. Il y aura deux parties de «America Strong and Free». L’un sera une branche éducative qui aidera à collecter des fonds, à éduquer les gens sur les principes et les problèmes. Ensuite, il y aura un leadership PAC, une partie de celui-ci qui aidera à soutenir les candidats, mais aussi la voix nationale en termes de ce que je peux faire en 2022. »

Hutchinson a également indiqué qu’il ne soutiendrait pas le président Donald Trump – qui a fustigé sa décision de mettre son veto au projet de loi – s’il se présentait en 2024, et a refusé de renoncer à l’idée qu’il pourrait se présenter lui-même à la présidence.

«J’ai indiqué que je ne soutiendrais pas [President Trump] en 2024. Je ne m’attends pas forcément à ce qu’il se présente, mais je pensais qu’il n’a pas géré et n’a pas conduit notre pays dans la bonne direction après les élections du 6 janvier. Cela fait partie du fait de dire ce que vous pensez et cela fait partie de lui de dire ce qu’il pense. Je ne suis pas déformé à ce sujet », a déclaré Hutchinson à propos des critiques de Trump.

Interrogé spécifiquement sur ses projets potentiels de se présenter à la présidence, Hutchinson a hésité, se concentrant plutôt sur 2022. Lorsque le journaliste a doublé, Hutchinson a de nouveau refusé de nier son intention de se présenter à la présidence, disant à la place: «Nous allons voir comment tout cela joue. “

Hutchinson a également critiqué le président Trump à plusieurs reprises tout en défendant les gouverneurs de l’intégrité anti-électorale Brian Kemp et Doug Ducey, affirmant que s’il était critiqué par le président Trump, il était «en bonne compagnie».