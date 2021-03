Après avoir fait preuve de franchise sur le fait d’être trop en forme, Zac Efron partage des pièges à soif torse nu

Depuis lors, il a parlé d’arriver à un point où il était plus à l’aise avec son corps et son niveau de forme physique, s’exprimant à plusieurs reprises pour s’assurer qu’il ne défendait pas ses abdos de 2017 ou à quoi il ressemblait quand il était à Baywatch, ce qui l’obligeait à le faire. être intensément concentré sur l’exercice et son alimentation en tout temps. Maintenant, il a partagé un aperçu de la situation actuelle de son parcours de remise en forme, et si cela prend du recul et est plus à l’aise avec votre corps, c’est toujours assez impressionnant.