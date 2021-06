En rejoignant The Staircase de HBO Max, Sophie Turner agira aux côtés d’un casting talentueux. L’ensemble comprend Colin Firth, Toni Collette, Rosemarie DeWitt, Juliette Binoche et Parker Posey. La série limitée est écrite et produite par Antoni Campos de The Devil All the Time et Maggie Cohn d’American Crime Story.