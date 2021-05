Après avoir fixé la limite de 30 km / h, la DGT se fixe un nouvel objectif: cyclistes | Moteur

La DGT ne cherche pas seulement à réguler le comportement des véhicules motorisés dans les villes, elle souhaite également contrôler les cyclistes.

Le changement que les villes ont connu en fixant de nouvelles limites de vitesse a surpris et scandalisé de nombreux conducteurs. Mais ce n’est pas un point final, mais un pas de plus dans les mouvements que mène la DGT pour réguler la circulation urbaine, et maintenant il se penchera sur d’autres véhicules: les vélos.

La DGT n’a pas encore clarifié ses prochaines mesures, mais elle semble s’être concentrée sur le trafic urbain qui n’a cessé d’augmenter au cours de la dernière année, ce qui correspond à des véhicules plus petits tels que vélos et scooters, électriques ou non. Il est clair qu’avec la réduction de la vitesse, il y aura une augmentation de ceux-ci et ils ne veulent pas que la situation devienne incontrôlable.

Le même directeur de la DGT, Pere Navarro, en a parlé lors d’une réunion numérique qu’il a eue récemment avec des citoyens, comme le rapporte Ideal, et a été tout à fait clair qu’il y aura des changements oui ou oui.

Selon ses propos recueillis par Ideal, “Il est vrai qu’il y a eu une première phase dans laquelle l’utilisation du vélo devait être encouragée et il fallait avoir plus de tolérance, mais on peut dire que nous sommes déjà dans la seconde phase, dans celle de consolidation, Y les règles disciplinaires nécessaires doivent être appliquées. Il est temps de parler de droits mais aussi d’obligations“.

On ne sait pas si cela signifie qu’ils céderont à la pression qu’ils subissent pour exiger plus de documentation et de contrôles de la part des cyclistes, ce qui est particulièrement difficile à faire, bien que cela puisse arriver avec des vélos électriques. Ce qui est clair, c’est que les limites de vitesse ne peuvent être dépassées à aucun moment.

Pour l’instant, ce qui est certain, c’est qu’il y aura un engagement de formation qui partira des écoles elles-mêmes, mais on ne sait pas quelles mesures seront prises. On sait seulement que ces commentaires deviennent de plus en plus récurrents, donc cela ne surprendrait personne un changement dans un proche avenir dans tout ce qui correspond aux cyclistes.