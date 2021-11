Après avoir levé 5,3 millions de dollars, Astra Guild Ventures (AGV) Gears pour la série B et la vente publique de jetons

Astra Guild Ventures (AGV) a levé avec succès 3 millions de dollars pour son tour de table de série A dirigé par des investisseurs en capital-risque notables, notamment CSP DAO Inc, Halvings Capital Ltd, Oracles Investment Group, GDA Capital et Deltahub Capital.

Les fonds levés serviront à commercialiser la vente publique de tokens AGV, couvrant les dépenses de fonctionnement et de gestion, et à l’acquisition de nouveaux tokens non fongibles (NFT) et de parts dans des sociétés qui développent des jeux à jouer pour gagner (P2E).

Au moment d’écrire ces lignes, AGV a levé un total de 5,3 millions de dollars après ses levées de fonds de démarrage et de série A. Ils ont un total de 2 036 universitaires AXIe Infinity, 50 000 membres de la communauté Discord et 75 000 abonnés Facebook. AGV a récemment investi 800 000 $ dans BMG, un studio de jeux basé en Floride derrière les jeux NFT Kart Racing League et Realms of Ethernity (ROE).

AGV Série B et vente publique

AGV devrait lancer sa série B, ou vente privée de jetons, sur son site Internet le 17 novembre 2021 à 14h UTC, et sa vente publique de jetons le 17 décembre 2021. AGV a été audité par Certik.

Qu’est-ce qu’Astra Guild Ventures (AGV) ?

Astra Guild Ventures (AGV) est une organisation autonome décentralisée (DAO) qui investit dans les jeux NFT, P2E et autres projets de blockchain. Le DAO vise à créer une communauté mondiale d’investisseurs, de leaders technologiques, de passionnés de NFT et de blockchain et d’acteurs P2E.

AGV se vante d’être la première guilde de jeux DAO et NFT à divulguer pleinement ses revenus en temps réel via son tableau de bord des revenus et à disposer d’une liste d’actifs entièrement vérifiable et accessible au public.

AGV lancera également son conseil d’administration DAO, où les détenteurs d’AGV peuvent proposer et voter pour des changements aux règles et décisions DAO. Cela fait d’AGV l’une des premières guildes de jeux NFT à lancer entièrement une plate-forme décentralisée.

Transparence et croissance : les motivations des investissements dans AGV

Avec de nombreux projets lancés dans l’espace blockchain et crypto, il est difficile de trouver le bon projet dans lequel investir ; C’est exactement ce que les investisseurs d’AGV ont réalisé et ce qui leur a fait faire confiance à AGV. Les fonctionnalités de transparence qu’AGV a méticuleusement intégrées à ses opérations en tant que DAO ont constitué un tournant majeur.

Astra Guild dispose de son propre tableau de bord intégré de gouvernance et de revenus pour fournir une plate-forme unique aux détenteurs d’AGV où ils participent et décident pour le DAO et visualisent leur statut d’investissement. La croissance rapide de la communauté de la guilde Astra a également été un facteur, en seulement trois mois, le nombre de membres de la guilde Astra est passé à plus de 51 000 membres, la saluant comme l’une des guildes de jeu NFT à la croissance la plus rapide au monde – une preuve claire que la NFT et le marché de la blockchain est à la hausse.

Liste des investisseurs

Encrypted Investments Limited , Vespertine Capital , Three M Capital , GDA Capital , Kangaroo Capital , DEC.Ventures , CSP DAO , Connectico Capital , Halvings Capital , DeltaHub Capital , NFT Technologies , Oracles Investment Group, Mars Dao , Point3 Ventures , International Blockchain Consulting Group Suivez [the] Seed, Interstellar Ventures, CrowdCreate, Ruby Capital Singapore, Dot Finance LTD, NFT Stars Limited, GAINS Associates, Seedthrift Ventures, Almora Capital, BIP32 Ventures et Wolf of Markets. Parmi les investisseurs providentiels notables figurent Alexander Kondrashov, Moon Carl et Ronny Roehrig.

Toute personne intéressée à rejoindre Astra Guild Ventures Series B peut s’inscrire ici pour recevoir des instructions et des annonces directement dans sa boîte de réception.

AGV distribuera 37 500 000 AGV dont 10 % seront libérés lors de l’événement de génération de jetons et les 90 % restants sont soumis à 12 mois de consolidation.