Après avoir limité le stockage, Google Photos libérera des fonctions pour gérer et effacer vos souvenirs | La technologie

Google Photos continue d’être d’actualité et, après avoir limité l’espace disponible, il veut maintenant vous aider à gérer ce que vous enregistrez.

Ces dernières semaines, l’actualité d’une application largement utilisée sur les téléphones portables s’est multipliée, mais qui est restée en marge de trop d’actualités, Google Photos. Ceci est revenu au présent après l’annonce de Google: il passera de l’offre d’espace illimité à donner à l’utilisateur 15 Go pour enregistrer les images, et maintenant ils veulent aider à la transition.

À compter du 1er juin, vous ne disposerez que de 15 Go dans Google Photos, du moins dans la version gratuite de l’application. En vue de changer votre utilisation de cette application, Google a annoncé une série d’outils qui vous aideront à la gérer avec quatre nouveautés d’intérêt particulier.

La première et la plus importante chose est que ils ne supprimeront pas le contenu si vous utilisez déjà plus de 15 Go, mais cet espace commencera à compter à partir du 1er juin. Si à ce moment vous en utilisez beaucoup plus, ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas d’informations.

Un autre aspect sur lequel ils vous informeront est le temps estimé nécessaire pour occuper les 15 Go disponibles. Afin de vous le montrer, ils effectueront un calcul en fonction de la vitesse à laquelle vous téléchargez le contenu pour vous avertir qu’il est fort probable que vous le terminerez à une date qu’ils vous communiqueront.

Déjà dans le plan le plus pratique, il commencera également à choisissez la qualité avec laquelle les fichiers seront enregistrés par défaut de sorte qu’ils prennent plus ou moins de place. Quelque chose d’intéressant car ceux qui travaillent professionnellement avec des images n’ont pas besoin de la même qualité que ceux qui ne veulent que conserver quelques souvenirs, notamment avec des vidéos.

Mais le plus frappant est qu’un fonction qui cataloguera les images pour détecter celles qui sont floues ou tremblantes et ainsi pouvoir les éliminer en quelques secondes et ne pas aller un par un. Selon les informations de Google, il y aura différentes catégories avec, par exemple, des images d’application, de grandes vidéos, des images tremblantes et bien d’autres qui permettront à l’utilisateur d’évaluer pour le moment s’il souhaite les enregistrer.

En apparence, L’engagement de Google à économiser de l’espace est clair Et il reste à répondre à la grande question qui se pose à cet égard, si elle appliquera des limitations similaires dans d’autres applications dans le but que les utilisateurs commencent à payer pour en profiter pleinement.