Après avoir lutté au début de sa carrière, Tyler Perry parle de ses rêves et a attendu 26 ans pour faire tourner un nouveau film Netflix

A Jazzman’s Blues a été réalisé et écrit par Tyler Perry et vient de terminer la production. Le film met en vedette Ryan Eggold, Amirah Vann, Joshua Boone, Solea Pfeiffer, Brent Antonello, Milauna Jemai Jackson et Brad Benedict. L’histoire elle-même est une enquête sur un mystère non résolu de 40 ans auparavant et devrait être une bonne suite à A Fall From Grace de Perry. Cela ressemble également au type de contenu juteux que Netflix aime.

En fait, vous pouvez voir un aperçu de l’ensemble de la publication Instagram complète de Tyler Perry, ci-dessous.