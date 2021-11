Après avoir obtenu sa liberté, Britney Spears est déjà dans les préparatifs de son mariage

Britney Spears et Sam Asghari se sont rencontrés en 2016 lors du tournage du clip vidéo de la pop star, Slumber Party. Depuis, il est devenu un grand soutien de l’interprète qui s’est battue en justice pour retrouver son indépendance personnelle et financière, après 13 ans de tutelle légale.

Britney Spears et Sam Asghari. (Instagram / Britney Spears.)

Les projets de mariage de Britney sont une chose à laquelle elle pense depuis longtemps. En juin, lors d’une audience inhabituelle sollicitée par elle-même, la chanteuse avait déclaré qu’elle souhaitait se marier et avoir d’autres enfants, mais qu’elle n’y était pas autorisée. « Je veux me marier et avoir un bébé, mais j’ai un stérilet donc je ne tombe pas enceinte », a-t-elle déclaré.

Ce sera le troisième mariage de Britney Spears. Début 2004, elle a épousé un ami d’enfance à Las Vegas, Jason Alexander, une union qui a été annulée à 55 heures. La même année, en septembre, elle se remarie avec le danseur Kevin Federline, père de ses deux fils Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans, dont elle se sépare finalement en 2007.