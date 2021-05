Après avoir posé ensemble à l’âge de 11 ans, Mason Mount et Christian Pulisic peuvent désormais se combiner pour renvoyer Chelsea à la gloire de la Ligue des champions contre Manchester City

Mason Mount et Christian Pulisic peuvent devenir vainqueurs de la Ligue des champions samedi soir.

Les coéquipiers des Blues, tous deux âgés de 22 ans, se sont rencontrés pour la première fois à l’âge de dix ans, lorsque Pulisic a été invité d’Amérique à s’entraîner avec l’académie du club à Cobham.

Chelsea

Mason Mount, Christian Pulisic et Tom Carlton au terrain d’entraînement de Chelsea en 2010

.

Pulisic et Mount, plus d’une décennie plus tard, aidant à renvoyer Chelsea vers la finale de la Ligue des champions

Il y a eu un moment émouvant dans la victoire de Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid lorsque Mount a frappé dans le but qui a scellé la victoire de la mise à pied de Pulisic.

Les deux ont couru jusqu’au drapeau du coin pour célébrer ensemble en sachant qu’ils venaient de réserver leur place dans le plus grand match de club du football mondial.

Contrairement à Mount, Pulisic n’a pas gravi les échelons de Chelsea, mais il s’agissait plutôt d’une visite éphémère pour l’Américain alors qu’il avait 11 ans.

C’est peut-être par chance qu’ils ont été photographiés ensemble et que l’image n’a refait surface que des années plus tard.

La troisième personne sur cette photo était Tom Carlton, qui n’a pas réussi en tant que footballeur professionnel, mais exerce maintenant son métier de semi-professionnel pour Whitstable.

Lorsqu’on lui a demandé s’il se souvenait de la photo, Carlton a déclaré à talkSPORT.com: «Non, pas vraiment pour être honnête. Je l’ai vu pour la première fois il y a quelques mois. C’était un peu fou quand j’ai vu la photo.

. – .

Mount est maintenant un joueur établi pour Chelsea et a marqué neuf buts toutes compétitions confondues cette saison

Carlton a joué aux côtés de Mount jusqu’à l’âge de 14 ans et l’a vu devenir une star du club et du country.

«Il (Mount) était très bon», se souvient-il.

«Tout le monde à Chelsea quand ils étaient jeunes était bon, donc on ne peut jamais dire si les enfants entre 9 et 14 vont vraiment réussir.

«Quand quelqu’un n’est pas complètement développé, vous ne savez pas à quel point il sera bon mais fair-play pour Mas maintenant, il est de classe différente. Il a travaillé dur pour tout ce qu’il a et mérite tout le crédit qu’il obtient.

“C’est juste un gars humble, rien ne lui fait peur et vous pouvez le voir à partir de la façon dont il joue cette année et pour l’Angleterre sur la plus grande scène.”

Mount et Pulisic sont tous deux des gagnants capables de mener Chelsea à la victoire contre Man City en finale de la Ligue des champions – et c’est exactement ce qu’ils essaieront de faire.

L’international anglais est le capitaine en attente des Bleus qui a fait preuve d’une grande maturité pour son âge au club.

.

Mount et Pulisic ont eu leur chance dans la première équipe de Chelsea en même temps

Le prêt de la saison à Derby a montré ses talents au pays et il a fait le pas sans effort vers la première équipe en 2019.

C’est Frank Lampard qui l’a prêté aux Rams et a fait preuve d’une grande conviction lorsqu’il a pris les rênes de Chelsea. Il était peut-être normal que Mount soit capitaine du dernier match du mandat de Lampard.

Il a joué pour le club et le pays et a développé une sorte d’habitude de marquer des buts lorsque son club en a besoin.

Cette année seulement, Mount a marqué les vainqueurs à Fulham et Liverpool, tout en marquant également un but clé lors de leur quart de finale de la Ligue des champions contre Porto.

L’effort contre le Real Madrid a rendu les dernières minutes du match beaucoup plus faciles pour les fans de Chelsea.

Alors qu’il a si près de ramener son équipe dans la finale de la FA Cup contre Leicester, s’il n’y avait pas un brillant arrêt de Kasper Schmeichel.

Toutes les accusations selon lesquelles Mount n’était que l’animal de compagnie du professeur de Lampard ont été fermement mises au lit par la star.

. – .

Mount était un favori de Lampard, et il a montré exactement pourquoi c’est

Depuis qu’il a été exclu du premier match de Thomas Tuchel en charge, il a été pratiquement le premier nom sur la feuille d’équipe.

Neuf buts et six passes décisives dans toutes les compétitions sont un retour en bonne santé pour le joueur sur lequel l’Angleterre mettra beaucoup d’espoir cet été.

Le parcours de Pulisic pour devenir un joueur de premier plan en Europe a été un peu différent, car il a largement grandi aux États-Unis et a principalement joué pour PA Classics, basé en Pennsylvanie.

Après sa courte période à Chelsea en 2010, son développement s’est poursuivi aux États-Unis.

Le milieu de terrain offensif n’est cependant pas passé inaperçu et a été attrapé par le Borussia Dortmund en 2015, qui a nourri son talent.

Il a été amené dans la première équipe par Thomas Tuchel, qui est maintenant le patron de Chelsea, et a si bien joué qu’il a convaincu les Blues de dépenser 58 millions de livres sterling pour lui en janvier 2019.

. – .

Pulisic a été introduit dans l’équipe première de Dortmund par Tuchel

Il est retourné en prêt à Dortmund et a rejoint au début de la campagne 2019/20, par coïncidence juste au moment où Mount revenait de Derby.

Le temps de Pulisic à Chelsea a peut-être été un petit arrêt, en raison d’une blessure et des autres joueurs talentueux de l’équipe, mais il est un vainqueur du match.

Nous avons vu des éclairs de son éclat, que ce soit un triplé contre Burnley lors de sa première saison ou le but de Mount en demi-finale de la Ligue des champions.

Tuchel a peut-être semblé réticent à lancer Pulisic à certains moments au cours de son bref mandat, mais il s’est avéré être un atout précieux ces dernières semaines.

Ce ne sera pas une mince affaire de vaincre les champions de Premier League, mais Chelsea espère que les deux jeunes pourront se combiner pour leur décerner leur deuxième titre européen.

La finale de la Ligue des champions est EN DIRECT sur talkSPORT ce samedi, coup d’envoi à 20h

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités triées sur le volet GRATUIT pour jouer